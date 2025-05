Marcus Rashford, la grosse décision

FC Barcelone vs Real Madrid

Barcelone devra peut-être faire preuve d'intelligence dans ses transactions cet été en raison de ses problèmes financiers

Marcus Rashford pourrait être au cœur de cette affaire. La star de Manchester United est actuellement prêtée à Aston Villa, qui dispose d'une option de recrutement permanente, mais rien n'indique pour l'instant que celle-ci soit activée à la fin de la saison.

Barcelone a tenté de recruter Rashford en janvier, mais n'a finalement pas réussi. Cela n'a cependant pas découragé le joueur, qui serait très intéressé par l'équipe d'Hansi Flick pour la saison 2025-26.

Barcelone pense que le contrat de Marcus Rashford pourrait être ressuscité.

Selon CaughtOffside, Fabrizio Romano a fait le point sur la situation entre Barcelone et Rashford, et a suggéré qu'un accord pourrait être conclu cet été.

Laissez-moi vous dire qu'en interne, à Barcelone, on continue de penser que Marcus Rashford pourrait être une option pour le mercato estival.

À Barcelone, on pense que Rashford pourrait être disponible sur le marché. On pense que Rashford pourrait être une bonne solution car il peut jouer en numéro neuf, sur l'aile, ce qui lui permet d'être utile à plusieurs postes et c'est un joueur apprécié du Barça.

Barça voulait déjà Rashford en janvier. Cela n'a pas été possible car Ansu Fati n'est pas parti. Du point de vue du fair-play financier, il n'a donc pas été possible d'équilibrer le contrat, mais Marcus Rashford reste sur la liste du Barça.

Si Rashford ne reste pas à Aston Villa, on verra bien, car il fait partie des options envisagées à Barcelone.

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, souhaite vivement recruter un nouvel attaquant. Il recherche notamment un ailier gauche, faute de profondeur à ce poste en dehors de Raphinha. Rashford serait certainement le candidat idéal. Mais au final, un transfert cet été dépendrait des exigences de Manchester United.