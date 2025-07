Marcus Rashford, c'est terminé

Vissel Kobe vs FC Barcelone

Le FC Barcelone est fortement lié à l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford, qui semble être l'option la plus logique pour le géant catalan cet été.

Le champion de la Liga n'a toutefois pas encore fait d'offre officielle pour Rashford.

Rashford a été proposé au club catalan en janvier, et il a attendu jusqu'aux derniers jours du mercato pour une offre potentielle de Barcelone. Le joueur de 27 ans serait désespéré de signer pour le club et serait prêt à attendre à nouveau un transfert cet été, ayant fait savoir qu'il était également prêt à accepter une réduction de salaire significative.

La signature de Luis Diaz, qui était la priorité, semblant compromise, Rashford semble être l'option la plus probable. Manchester United est prêt à vendre Rashford cet été pour 45 millions d'euros, mais MD explique que Barcelone n'a pas non plus l'intention de dépenser beaucoup pour l'international anglais. Alors que le directeur sportif Deco ne serait pas convaincu par le transfert de Rashford, le journal catalan affirme que les conditions de l'accord devraient être « très favorables » pour Barcelone. Le manager Hansi Flick a donné son feu vert pour le transfert.

Rashford souhaite rejoindre Barcelone.

Cela inclut la réduction de salaire mentionnée ci-dessus, mais potentiellement un prêt avec option d'achat, plutôt qu'un transfert direct. Manchester United souhaite rompre définitivement ses liens avec Rashford, et Barcelone considère que « la balle est dans le camp de Rashford » pour conclure cet accord, après de multiples contacts avec son frère agent et Arturo Canales, son autre représentant.

Ils ajoutent que Barcelone a d'autres options sur sa liste qui pourraient convenir, mais qui, en raison de leur âge, auraient un prix élevé. Après la signature de Vitor Roque, Barcelone hésite à recruter un joueur plus jeune avant qu'il ne soit prêt. Les noms précédemment mentionnés sont Bryan Zaragoza, Christopher Nkunku, Antonio Nusa et Rafael Leao. Le premier serait le moins cher, les autres semblant peu probables.