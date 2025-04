Emmanuel Petit a vivement critiqué Neymar pour ne pas avoir remplacé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme prévu

L'ancien joueur d'Arsenal, Petit, n'a pas hésité à critiquer Neymar, affirmant que le Brésilien avait gâché sa chance de succéder à Ronaldo et Messi comme figure emblématique du football mondial. Petit a pointé du doigt le manque de concentration et d'engagement comme principales raisons du déclin de Neymar, arguant que sa carrière, autrefois prometteuse, a été interrompue par des distractions hors du terrain.

S'adressant à Poker Firma, Petit a déclaré : « Je suis un grand fan des qualités de Neymar, c'était autrefois un joueur formidable. Mais il n'a pas atteint le niveau qu'il aurait dû atteindre. »

« Il aurait dû remporter le Ballon d'Or, rivaliser avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et leur succéder. On peut lui reprocher ses blessures et son mode de vie, mais il n'a pas exploité tout son potentiel. »

Il avait tellement de qualités, mais des problèmes en dehors du terrain, que je ne peux pas le comparer à Rivaldo. Rivaldo a remporté le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, c'était un joueur incroyable et il a atteint le sommet en se concentrant uniquement sur sa carrière.

« C'est la grande différence entre Neymar et Rivaldo : Neymar ne se concentrait pas uniquement sur le football. »

Neymar était l'un des meilleurs footballeurs de la planète après son transfert fracassant de Santos à Barcelone à l'été 2013. Il a marqué 105 buts en 186 matchs pour les Catalans, remportant huit trophées, dont deux titres de Liga, une Ligue des champions et trois Coupes du Roi.

Il a signé un record mondial en rejoignant le Paris Saint-Germain en 2017, jouant un rôle crucial dans la finale de la Ligue des champions des Parisiens en 2020. Cependant, ses blessures l'ont empêché de prétendre au Ballon d'Or au Parc des Princes. Princes, ce qui a entraîné un départ pour Al-Hilal, club saoudien de poids lourds, en 2023.

Au Moyen-Orient, Neymar n'a disputé que sept matchs, ses problèmes de forme persistant. Après seulement 18 mois à Al-Hilal, il a quitté le club pour un retour émouvant à Santos, son club de jeunesse, en janvier 2025, où il a disputé neuf matchs jusqu'à présent. À 33 ans, un retour en Europe est encore envisageable, mais une carrière qui promettait autrefois de révolutionner le monde du football semble tombée dans l'oubli.

Le joueur de 33 ans se remet actuellement de sa dernière blessure, qui a touché les ischio-jambiers, et devrait retrouver la forme en juin.