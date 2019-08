Mané infatigable, les chiffres fous du joueur de Liverpool

Les chiffres exceptionnels de Sadio Mané au cours des 373 derniers jours prouvent à quel point le joueur est important pour Liverpool et le Sénégal.

Les chiffres exceptionnels de Sadio Mané au cours des 373 derniers jours prouvent à quel point le joueur est important pour Liverpool et le Sénégal. L'ancien joueur de Southampton a disputé 63 matchs au cours de cette période, à commencer par la victoire 4-0 des Reds contre West Ham le 12 août 2018.

Mané a terminé la saison 2018/9 avec 26 buts et cinq passes en 50 matchs et quelques jours après la victoire en sur au Wanda Metropolitano, il a rejoint son équipe nationale pour la .

Il a mené les Sénégalais à la finale du tournoi, marquant trois buts et seulement 21 jours après la défaite 1-0 du Sénégal contre l' , il disputait son premier match en 2019/10. Liverpool a affronté pour la Super Coupe d'Europe et Mané a inscrit un doublé pour aider son équipe à remporter le trophée, avant de marquer un autre but crucial, samedi dernier, dans le match à 2-1 contre Southampton.

L'attaquant sénégalais a marqué 20 buts pour Liverpool toutes compétitions confondues en 2019, ce qui en fait le meilleur buteur du club cette année, devant Mohamed Salah avec 12 buts et Roberto Firmino avec huit réalisations.

Mané est également le meilleur buteur de la en 2019 avec 15 buts, sans avoir inscrit un seul penalty. Il est suivi de Sergio Aguero avec 14 buts, suivi de Raheem Sterling et Jamie Vardy avec 12 pions chacun.