Mandanda n’a pas fait de croix sur l’équipe de France

Lors de sa présentation à la presse en tant que nouveau joueur de Rennes, Steve Mandanda a indiqué qu’il ambitionnait de retrouver les Bleus la saison

Cela fait plusieurs rassemblements que Steve Mandanda n’est plus convoqué en équipe de France. Le « Fenomeno » a fait les frais de son déclassement à l’OM. Au poste de gardien, Didier Deschamps a préféré miser sur Alphonse Areola et Mike Maignan comme doublures d’Hugo Lloris.

« L’équipe de France, ça ne se refuse pas »

Mandanda a donc été écarté de la sélection, mais ce n’est pas pour autant qu’il a perdu tout espoir d’étirer sa carrière internationale. Celui qui compte 34 capes se voit bien retrouver Clairefontaine dans le futur si jamais il venait à performer avec sa nouvelle équipe du Stade Rennais.

« L’équipe de France, pour moi, ça ne se refuse jamais, a-t-il déclaré en conférence de presse ce lundi. À partir du moment où on joue et qu’on est performant, si on fait appel à moi, oui j’irai. (…) Si j’ai la chance d’être sélectionné, j’irai avec grand plaisir. »

Pour Mandanda, « la priorité c’est Rennes »

Mandanda serait donc enchanté si son histoire avec l’équipe de France reprenait son cours. Néanmoins, il assure que ce n’est pas sa priorité du moment. Il veut avant tout briller avec les Rouge et Noir et les remercier pour la confiance qu’ils ont placée en lui : « Retrouver beaucoup plus de temps de jeu et être plus performant, aider l’équipe avant tout. Après si je suis performant, bien sûr qu’il y a toujours cette possibilité (de rejouer en Bleu). Mais aujourd’hui, la priorité c’est d’abord le Stade Rennais. (…) ».

Pour rappel, la toute première sélection de Mandanda remonte à 2008. Il a donc un long vécu international, mais il n’a encore jamais connu un tournoi majeur en tant que titulaire.