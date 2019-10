Manchester United, Wenger explique la mauvaise forme de Pogba

L'ancien entraîneur d'Arsenal a analysé l'attitude et les performances du milieu de terrain français. Il est convaincu qu'il souhaite un nouveau défi.

Buteur face à lors de la première journée, Paul Pogba avait parfaitement débuté sa saison laissant entrevoir de très belles choses pour la suite malgré un été et son faux départ au à digérer. Mais depuis, le champion du monde 2018 inquiète. L'ancien de la ne convainc guère lorsqu'il est sur le terrain, et il n'y est pas présent tout le temps. En effet, Paul Pogba est handicapé par des pépins physiques depuis le début de saison.

Titulaire contre , Paul Pogba n'a pas affiché son meilleur visage lors du triste match nul entre les deux équipes. Qui plus est, lui qui était incertain avant la rencontre, s'est de nouveau blessé et n'a donc pas pris part à la défaite de ce dimanche sur la pelouse de . Les Red Devils pointent à une triste douzième place au classement et ce n'est pas en comptant sur Paul Pogba et son rendement actuel que le club mancunien va inverser la vapeur.

"Pogba sait que Man United ne peut pas être champion"

Dans une interview accordée à beIN Sports, Arsène Wenger a expliqué la mauvaise passe de Paul Pogba depuis le début de saison : "Tout d’abord, je pense que depuis le début de la saison, Paul Pogba n’a jamais été complètement en forme en ce qui concerne les blessures. Il n'a pas l'air complètement confiant physiquement et c'est le type de joueur qui a un pouvoir physique énorme. Il doit être parfaitement en forme physiquement".

"Après cela, quand un joueur veut partir et que vous l'empêchez de partir, vous savez que vous allez devoir reconstruire la relation, c'est ce qui en premier lieu impacte ses performances. Personnellement, je pense qu'il se comporte comme cela parce qu'il sait que Manchester United n'est pas l'équipe pour remporter le championnat. Plus le fait qu'il ait été empêché de partir, il semble que les deux ensemble ternissent un peu ses performances", a ajouté le Français.

Paul Pogba va manquer le prochain rassemblement avec l'équipe de en raison de sa blessure. Le champion du monde 2018 voulait plus que tout rejoindre le Real Madrid et Zinedine Zidane l'été dernier mais les deux clubs n'ont pas trouvé un accord. Paul Pogba va donc devoir prendre son mal en patience, et attendre au moins jusqu'en janvier prochain pour espérer quitter les Red Devils.