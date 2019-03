Manchester United-Watford 2-1, Martial et MU font le travail

Sur sa pelouse d'Old Trafford, Manchester United a pris le dessus sur Watford, ce samedi. Les Red Devils retrouvent le Top 4 du classement.

32e journée de

- : 2-1

Buts : Rashford (28e), Martial (73e); Doucouré (90e)

Au lendemain de la prolongation du bail d'Ole Gunnar Solskjar en tant que coach principal, Manchester United a répondu aux attentes lors de son duel face à Watford en championnat. Devant leurs supporters, les Red Devils l'ont emporté sans trop forcer leur talent. Deux réalisations, une mi-temps, a suffi à leur bonheur. Anthony Martial a notamment trouvé le chemin des filets adverses, portant à 10 son nombre de buts cette saison.

La victoire mancunienne est plutôt cruelle pour Watford, qui a longtemps eu la possession du ballon dans ce match, de même que les meilleures opportunités devant les buts. United a quand même su laisser passer l'orage et frapper lorsqu'il en avait la possibilité. Un réalisme froid qui permet à Pogba et consorts de remonter à la 4e place du classement devant , qui joue lundi.

Les Hornets mal payés

Alors que Watford était donc le plus entreprenant, MU a pris les devants grâce à Marcus Rashford, auteur de son 10e but de la saison. Suite à une sublime passe en profondeur de Luke Shaw, il a mis à mal le gardien adverse et donné un avantage flatteur aux siens.

En seconde période, les locaux ont gâché de nouvelles occasions de remporter leur première victoire en championnat à Old Trafford. Anthony Martial leur a fait payer ce manque d'efficacité à un quart d'heure de la fin, avec une frappe à bout pourtant devant les buts. L'ancien tricolore signait à son tour son 10e but de l'exercice.

En fin de partie, un autre Français s'est distingué, en la personne d'Abdoulaye Doucoure. Mais le but de ce dernier a seulement permis aux Hornets de sauver l'honneur, même s'il y a eu quatre minutes de temps additionnel ajoutées par l'arbitre.

Solskjaer, qui a paraphé vendredi un contrat de trois ans, peut être content du résultat acquis au vu de la physionimie du match. Ses protégés mettent a fin aux défaites consécutives concédées avant la trêve et se positionnent à la 4e place, à égalité de points avec le troisième, , qui affrontera dimanche.