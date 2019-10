Manchester United veut six nouvelles recrues en janvier

Manchester United est déterminé à frapper fort sur le marché des transferts lors du prochain mercato hivernal.

Selon le Daily Mail, la direction de a convenu de cibler deux attaquants, deux milieux centraux, un défenseur central et un arrière gauche au cours de la prochaine fenêtre des transferts, à savoir en janvier 2020.



Les Red Devils espèrent donc se renforcer et avec des noms ronflans qui plus est. Les attaquants Mario Mandzukic et le Lyonnais Moussa Dembele sont notamment dans le viseur et pourraient arriver à Old Trafford dès le début de la nouvelle année. Ça serait deux excellentes acquisitions pour un secteur où il existe un vrai manque depuis les départs conjugués de Romelu Lukaku et d'Alexis Sanchez.



Au milieu de terrain, Saul Niguez (Atletico Madrid) et James Maddison (Leicester) sont également sur les tablettes d'United. Avec ce duo, le board anticiperait un éventuel départ de Paul Pogba, vu que ce dernier garde des envies d'ailleurs et que le reste à ses trousses.