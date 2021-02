Manchester United - Solskjaer : "Martial ? La forme est temporaire, la classe est permanente"

L'entraîneur norvégien a pris la défense d'Anthony Martial, peu en vue sur la pelouse de West Brom et sorti dès la mi-temps.

Ole Gunnar Solskjaer a soutenu Anthony Martial après la prestation compliquée de l'attaquant lors du match nul 1-1 de dimanche à West Brom. Martial a débuté mais a été remplacé après 66 minutes, Mason Greenwood remplaçant l'international français pour tenter de forcer le verrou de la défense des Baggies, en vain.

United n'a pas réussi à battre les Baggies, menacés de relégation, et a perdu deux nouveaux points, ce qui les place à sept points du leader Manchester City, qui a un match de retard sur l'équipe de Solskjaer.

Lors de sa conférence de presse d'après match, on lui a demandé s'il était préoccupé par la forme de l'attaquant, ce à quoi M. Solskjaer a répondu : "Oh non, je sais qu'Anthony travaille dur pour revenir là où il était.

"Son attitude est très bonne. La forme est parfois temporaire mais la classe est permanente et le gamin a de la classe."

Le jeune homme de 25 ans a inscrit trois buts en 12 apparitions sous le maillot de United en 2021, dont deux en fin de match lors du 9-0 infligé à Southampton au début du mois.

Au total, Martial a inscrit sept buts en 29 apparitions cette saison pour les Red Devils, ce qui est inférieur au rythme qu'il avait atteint la saison dernière, où il avait marqué 23 fois au total. Depuis son arrivée à Manchester à l'été 2016, l'ancien monégasque compte pas moins de 78 buts et 49 passes décisives en 251 apparitions.

Bien qu'il n'ait pas encore atteint les sommets de 2019-20, Martial a quand même débuté sept des neuf derniers matches de United en Premier League. Des Red Devils qui sont actuellement la meilleure attaque du championnat avec 50 buts inscrits, soit quatre de plus que les Citizens.

Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont été prolifiques, tandis qu'Edinson Cavani a également marqué des buts importants pour les Mancuniens ces dernières semaines. Sur le plan défensif, cependant, United a faibli, seul Liverpool ayant concédé plus de buts dans le top 10 de la Premier League que l'équipe de Solskjaer.