Manchester United, Solskjaer : "Je préfère avoir un trou dans mon équipe plutôt qu'un trou du cul"

L'entraîneur norvégien a souligné l'importance d'un bon environnement dans l'équipe alors que les Red Devils reprennent l'entraînement.

L'entraîneur de , Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu'il préférait avoir moins de qualité dans son équipe à un "trou du cul" en faisant allusion aux "agendas personnels" qui contraignaient le club la saison dernière. Ole Gunnar Solskjaer a engendré et supervisé une refonte importante des Red Devils lors de l'intersaison avec des joueurs comme Alexis Sanchez, Romelu Lukaku et Chris Smalling qui ont quitté Old Trafford.

À leur place, Manchester United a recruté Harry Maguire, Bruno Fernandes et Odion Ighalo, les trois recrues étant impressionnantes, chacun à leur échelle, depuis leur signature. Alors que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est de retour à l'entraînement après la pandémie de coronavirus, il a souligné l'importance d'un bon environnement dans une équipe, notant que tous les joueurs étant trop individualistes ne sont pas les bienvenus.

"Je préférerais avoir un trou dans l'équipe plutôt qu'un trou du cul", a déclaré Solskjaer à United We Stand. "La personnalité est si importante. Nous sommes une équipe dans un environnement d'équipe. Vous voulez que les joueurs aient un peu d'ego et d'avantage mais ils doivent être capables de s'adapter. En mars 2019, les joueurs étaient physiquement fatigués, mentalement fatigués et nous avions des blessures. Les joueurs ont commencé avec une pensée négative, alors que maintenant c'est une pensée positive".

"L'équipe doit passer en premier"

"Il y avait d'autres choses que je n'aimais pas l'année dernière, des agendas personnels qui n'ont pu être réglés avant l'été. Il y aura toujours des joueurs qui voudront jouer davantage dans une équipe de football, mais si une équipe veut réussir, les joueurs doivent être disponibles à des moments différents dans la saison. Je pense que dans ce groupe, nous n'avons pas une mauvaise pomme", a ajouté l'entraîneur de Manchester United.

Après des bons débuts en tant qu'entraîneur à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer a connu une mauvaise série à la fin de la saison dernière, mais il est revenu sur cette mauvaise passe, maintenant avec le recul considérant cela comme un apprentissage crucial : "Lorsque vous gagnez, tout est facile. C'est lorsque vous traversez des moments difficiles que vous pouvez voir qui vous voulez et qui a la bonne mentalité".

"Nous n'avons vu cela qu'après Paris, lorsque nous avons connu une mauvaise passe. C'est à ce moment-là que j'ai vu avec qui je pouvais construire une équipe sur le long terme pour réussir. Vous avez besoin d'ego dans le football, mais ce doit être l'équipe d'abord. Je voyais de plus en plus à la fin de la saison ce qui devait être amélioré", a conclu Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United était cinquième avant la suspension de la saison de en raison de Covid-19, la compétition devant maintenant reprendre en juin.