Manchester United, Solskjaer : "Fred va remplacer Pogba pour un moment"

L'entraîneur des Red Devils a évoqué l'absence de Paul Pogba et soutient ses jeunes joueurs malgré la période compliquée de l'équipe.

Ole Gunnar Solskjaer va devoir faire sans Paul Pogba ce mercredi soir contre en Carabao Cup. L'entraîneur des Red Devils l'a récemment confirmé, il sera privé de son milieu de terrain français encore quelques semaines, peut-être même jusqu'au mois de décembre. Alors pour le remplacer, le technicien norvégien va devoir trouver des solutions en interne et il a selon toute vraisemblance d'ores et déjà une petite idée en tête.

Au micro de Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué l'absence et le remplacement de Paul Pogba : "Fred prendra probablement la position de Paul pendant un moment maintenant. Inutile de parler d'une personne qui ne va pas être ici avant longtemps, parce qu'il ne viendra pas nous aider sur le terrain tant qu'il ne sera pas en forme. Paul a été brillant et c'est un milieu de terrain créatif dont nous avons besoin, mais ensuite, il appartient aux autres d'intensifier leurs efforts".

"Lampard fait du bon travail"

L'entraîneur des Red Devils a soutenu ces jeunes joueurs qui ont eu du temps de jeu récemment même si les résultats de l'équipe sont mitigés : "Les personnalités sont révélées dans les moments difficiles. Je ne pourrais pas leur donner plus de responsabilités et je ne pourrais pas être plus heureux avec eux. Nous savons que cela a été difficile et que nous en avons demandé beaucoup à cause de blessures infligées à Paul, Luke, Anthony et aux autres. Pour nous, les jeunes ont progressé dans une période difficile et à la fin ils seront plus forts grâce à cela".

Le Norvégien a encensé le travail de Frank Lampard, son homologue de Chelsea : "Frank a fait du bon travail. Leur performance contre nous était bonne, le résultat était mauvais. Nous levons la main pour dire que le résultat était flatteur. Ils nous ont pressés mais nous avons marqué deux buts en une minute pour décider du match. Nous ne pensions pas que nous avions quatre buts d'écart en notre faveur. Ce sera un match intéressant. Ils ont une équipe très excitante. Frank a des joueurs qui ont été prêtés une ou deux saisons dans le championnat".

reste sur une victoire en face à Norwich le week-end dernier après quatre matches sans le moindre succès en championnat. Les Red Devils espèrent confirmer leur regain de forme ce mercredi soir contre Chelsea en . Ils ont remporté leur dernière Coupe de la Ligue en 2017 avec José Mourinho, la même saison qu'ils ont remporté l'Europa League, leur dernier trophée à ce jour.