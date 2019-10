Manchester United, Solskjaer pessimiste pour Pogba

Le milieu de terrain français des Red Devils ne sera pas de retour avant le mois de décembre selon l'entraîneur norvégien.

L'entraîneur de , Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que Paul Pogba ne serait probablement pas apte à être sélectionné dans le groupe des Red Devils avant décembre. Le joueur de 26 ans est blessé à la cheville depuis le 30 septembre et n'a fait que six apparitions pour le club cette saison après avoir été fortement lié à un départ au cet été. Après avoir passé la récente trêve internationale à Dubaï pour aider son rétablissement, Pogba doit encore faire face à un autre mois de retard sur le planning initial.

En conférence de presse, l'entraîneur de Manchester United a écarté un retour de Paul Pogba dans les prochaines semaines : "Je ne pense pas que nous le verrons avant décembre. Il sera absent pendant un moment. Il a besoin de temps pour se remettre complètement, donc je ne pense pas qu'il reviendra avant peut-être Sheffield United après la pause internationale. Il faudra probablement attendre jusqu'au mois de décembre pour que nous puissions le voir".

"Pogba fait partie de nos plans"

L'article continue ci-dessous

"Bien, je ne suis pas le médecin mais il y a une blessure qui a besoin de guérir. C'est sa cheville, oui. Inutile de parler de ceux qui ne seront pas là avant longtemps parce qu'il ne viendra pas nous aider. Paul Pogba a été brillant et il est le milieu de terrain créatif dont nous avons besoin, mais c'est ensuite aux autres de faire un pas en avant et de franchir un palier", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer au sujet du milieu Français.

Le Norvégien ne veut pas parler d'un départ de Pogba et a éteint les rumeurs malgré sa photo avec Zidane à Dubaï : "Paul fait partie de notre plan, il a surmonté les barrières de la douleur et a été critiqué à gauche et à droite, un peu partout. Mais quand il est revenu pour Rochdale, après , il voulait jouer, essayer de rentrer, mais c'était trop douloureux, il avait cette analyse, il est sur le chemin du retour, il se remet, il se remet. Il a pris quelques jours de congé mais il est loin d’ici, et c’est une photo, quand on est à Manchester United, ça ne me pose aucun problème".

Malgré l'absence de Paul Pogba face à Norwich ce dimanche, Manchester United a réalisé l'une de ses meilleures performances du début de saison en battant relativement facilement le promu (3-1) mettant fin à une série de quatre matches sans victoire. Grâce à ce succès, les Red Devils remontent à la septième place de la , à sept points de la quatrième place détenue par . Ils affronteront en Premier League samedi prochain.