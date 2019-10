Lampard explique comment Chelsea se débrouille sans Hazard

Interdit de recrutement, Chelsea a perdu la star belge cet été. Pourtant, les Blues s'en sortent très bien sous la houlette de Frank Lampard.

Vainqueur de ce week-end grâce à un triplé de Christian Pulisic, poursuit sa très belle série. Avec ce succès, les Blues ont enregistré une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Chelsea pointe désormais à la quatrième place en , ex-aequo avec Leicester, troisième, à seulement deux points de et avec déjà quatre points de plus qu' , cinquième.

Interdit de recrutement l'été dernier, Chelsea a perdu Eden Hazard, transféré au , et semblait s'être affaibli pendant l'été. Personne ou presque n'aurait misé sur les Blues cette saison. Mais finalement, sous l'impulsion de l'arrivée de Frank Lampard sur le banc de touche Chelsea s'est réinventé en faisant davantage confiance à sa jeune garde. Un pari qui porte ses fruits jusqu'à présent, malgré un premier mois délicat.

"Être une force offensive collective"

Sur le site officiel de Chelsea, Frank Lampard a expliqué la manière dont son équipe a appris à jouer sans Eden Hazard : "J'avais le sentiment que nous avions des options et que les gens avaient parlé de transitions, et il est évident que vous perdez un joueur aussi puissant qu'Eden, qui a marqué ou créé près de 50% de nos buts l'an dernier. Vous devez accepter cela et chercher où ailleurs dans l'équipe pouvons nous trouver ce type de produit final. Nous avons les joueurs pour le faire. Nous avons des joueurs attaquants qui veulent marquer des buts, une équipe qui veut déplacer le balle rapidement et parfois dans de larges zones. Nous voulons pouvoir jouer en équipe et collectivement, nous marquons des buts. Nous devons continuer dans cette voie".

"Tout le monde veut un Eden Hazard dans l'équipe, ne vous méprenez pas, mais nous ne l'avons pas et c'était le défi qui était devant moi. Nous avons de bons joueurs et il est important que nous essayions d'être une force offensive. Les fans de Chelsea qui ont voyagé jusqu'à Burnley veulent voir une équipe qui essaie de jouer un football offensif et c'est la façon dont je veux que nous jouions", a ajouté l'entraîneur anglais.

En revanche, Frank Lampard est conscient que ses Blues doivent encore faire des progrès dans le domaine défensif : "Bien sûr, nous devons nous préoccuper de la façon dont nous défendons, mais je veux que nous défendions sur le terrain si nous le pouvons. Je veux que nous déplacions la balle très rapidement afin de créer des occasions et que les joueurs le fassent. Nous travaillons difficile chaque jour à l'entraînement, ça ne vient pas facilement".