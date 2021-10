Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer lâché par ses joueurs

Au lendemain de la lourde défaite contre Liverpool, Goal a appris que le vestiaire mancunien a lâché Solskjaer et son staff.

Certains joueurs de Manchester United ne font plus confiance à la direction et à l'encadrement du club, alors que la série de mauvais résultats se poursuit, selon Goal.

La défaite 5-0 face à Liverpool dimanche a mis encore plus de pression sur Ole Gunnar Solskjaer. L'équipe est septième en Premier League, à huit points du leader, et n'a pris qu'un point lors de ses quatre derniers matches.

Goal croit savoir que, même si Solskjaer est apprécié par l'équipe, un certain nombre d'entre eux craignent que le manager et son équipe d'entraîneurs n'aient pas ce qu'il faut pour sortir l'équipe de son marasme actuel et la propulser vers le haut du classement.

Quelle est la situation actuelle ?

United est resté fidèle à sa défense de Solskjaer à chaque fois que sa position a été remise en question au cours de son mandat de près de trois ans, mais la pression monte sur le Norvégien alors que les Red Devils continuent avec cette série de mauvais résultats.

Selon certaines sources, le vestiaire était marqué après la défaite contre Leicester au King Power Stadium il y a 10 jours, et malgré la remontée contre l'Atalanta en milieu de semaine, la confiance de certains joueurs commence à s'émousser.

Après la défaite contre l'équipe de Jurgen Klopp dimanche, il est entendu que le manque de confiance dans les capacités tactiques de Solskjaer a augmenté.

Solskjaer seul fautif ?

Après la défaite, un certain nombre de joueurs ont dû expliquer leur performance dans des interviews d'après-match et ils ont tous admis que la performance n'était pas acceptable.

Luke Shaw a déclaré : "Pas assez bon. Je sais que ce match est un sport d'équipe, un jeu d'équipe, mais je pense qu'en tant qu'individus nous devons être responsables de certaines de nos performances aujourd'hui. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Je ne vais pas me cacher là-dedans [dans le vestiaire], je ne parle pas.

"Je sors, je dis que ce n'était pas assez bien et je parle en mon nom, pas en celui de l'équipe. Je suis responsable de ma performance et ce n'était pas assez bon. Comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour parler de l'équipe. Nous savons que nous pouvons être meilleurs, mais pour moi aussi, je dois être meilleur que je ne l'étais aujourd'hui. C'est pourquoi je viens ici maintenant, je ne me cache pas, je vous parle et je vous dis ce qu'il en est."

Quelle suite pour Solskjaer ?

Antonio Conte serait intéressé par le rôle de manager s'il se libère, mais Goal comprend qu'aucune approche n'a été faite pour l'ancien patron de Chelsea qui est libre.

Solskjaer a déclaré dimanche que la défaite était l'un de ses "jours les plus sombres", mais il a juré regarder vers l'avant et poursuivre son travail alors que le club se prépare à affronter Tottenham samedi.

Il attend une réaction de ses joueurs lors du déplacement à White Hart Lane, avant un match de Ligue des champions contre l'Atalanta et une rencontre cruciale contre Manchester City avant la prochaine pause internationale.