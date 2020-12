Manchester United, Solskjaer donne des nouvelles de Rashford

L'international anglais est sorti mercredi à cause d'un souci à l'épaule. Son coach a fait le point sur son état de santé ce vendredi.

Marcus Rashford pourrait être disponible pour le match de de contre samedi, malgré une blessure contractée lors de la défaite des Red Devils en face au (1-3).

L'attaquant a reçu un traitement pour le problème qui l'a contraint à quitter le terrain lors de la deuxième période de ce match à Old Trafford, et il n'a pas pu participer à la séance d'entraînement vendredi matin. Solskjaer est cependant optimiste sur le fait que Rashford pourrait être disponible pour affronter les Hammers, alors que Luke Shaw n'est pas encore prêt à reprendre.

"Marcus s'est entraîné ce matin, pas complètement mais il s'est joint au groupe", a déclaré Solskjaer. "Son épaule l'a empêché de terminer le match [contre le PSG] alors il a été soigné et j'espère qu'il fera partie de l'équipe qui fera le déplacement, nous verrons après l'entraînement. Luke n'est pas encore prêt, à part ça, nous avons de nouveau eu une grosse formation. Nous sommes un peu meurtris après mercredi soir, mais j'espère que nous serons prêts à repartir demain. "

Le match de samedi soir verra United jouer devant des fans pour la première fois depuis que la pandémie de coronavirus a empêché les supporters d'assister aux matches. Les nouvelles règles du gouvernement britannique signifient que 2000 supporters de West Ham seront présents pour le choc et Solskjaer les attend avec impatience. "Ce sera formidable de jouer devant les fans, je suis impatient d'être au match", a indiqué le scandinave. "Nous n'aurons pas nos fans là-bas, mais nous devrons utiliser l'énergie et prendre du plaisir grâce aux supporters locaux et les animer, nous avons hâte de le faire."

"C'est formidable de voir les fans de retour dans un stade, j'espère que nous les retrouverons bientôt à Old Trafford, alors que nous sommes un peu touchés après la défaite de mercredi soir", a ajouté Solskjaer.

Face aux protégés de David Moyes, le coach mancunien comptera sur Edinson Cavani. L'Uruguayen a été très en vue lors des deux derniers matches. Son entraineur s'en réjouit, mais il est aussi content de son influence hors du terrain : "La saison dernière, nous étions la plus jeune équipe de la Premier League et nous avons cherché des moyens d'améliorer l'équipe, que ce soit avec de jeunes talents ou avec des talents expérimentés. Avec les signatures de Bruno [Fernandes], Donny [van de Beek] et Alex [Telles], et avec Edinson le dernier à entrer, l'équilibre de l'équipe s'est amélioré. Il a de l'expérience, et son positionnement ... c'est un autre type d'avant-centre avec lequel nous pouvons jouer d'une manière différente et l'autre partie est son expérience dans le football mondial. Il est venu et a montré aux jeunes comment mener leur carrière".