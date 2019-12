Manchester United, Solskjaer compare Greenwood à Rooney

Le jeune attaquant a ravi Old Trafford contre l'AZ Alkmaar, mais son entraîneur n'est pas prêt à le comparer à la légende des Red Devils.

Mason Greenwood a régalé les supporters de présent à Old Trafford et devant leurs écrans ce jeudi soir. Le jeune attaquant de 18 ans s'est illustré de bien belle manière en face à l'AZ Alkmaar en inscrivant un doublé lors de la large victoire des Red Devils. Pur produit de la formation mancunienne, Mason Greenwood est comparé à Wayne Rooney par sa précocité. Après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer a encensé son attaquant, mais ne veut pas lui mettre de pression en le comparant à une légende du club.

"J'ai probablement tout dit auparavant, donc ce n'est pas nouveau - c'est ce qu'il fait. Et demain, il ira probablement à l'entraînement et marquera encore quelques points. Il l'a toujours fait. C'est tout naturel pour lui. C'est un footballeur naturel mais plus il se rapproche du but, plus il est dangereux. Il n'a jamais été question de le prêter. Cette décision a été prise au début de la pré-saison, voire vers la fin de la saison dernière", a indiqué l'entraîneur des Red Devils.

"Il est prêt à jouer en "

"Pied droit, pied gauche - c'est un cauchemar probablement pour les défenseurs. Il doit développer son positionnement pour devenir un bon attaquant. J'ai vu quelques bons jeunes joueurs. J'ai joué avec Wayne Rooney, mais en termes de finition naturelle, Mason est l'un des meilleurs que j'ai vus. Il ressemble à Rooney ? Non non Non. C'est un type de joueur différent, mais il doit avoir apprécié ce soir", a ajouté le Norvégien.

Ole Gunnar Solskjaer veut préserver son jeune attaquant : "Je savais que nous avions un talent de haut niveau et je pense que ce club est le meilleur pour reconnaître cela et, pour moi, développer des talents comme celui-ci. Il n'y a pas de meilleur endroit pour lui qu'ici. Il a joué contre et il était en forme. Je n'ai pas peur de le faire jouer en Premier League. Pas du tout. Mais il s'agit de partager les minutes et de trouver les bonnes minutes pour lui. Bien sûr, il est prêt à jouer en Premier League".

Manchester United a battu Tottenham et depuis le début du mois de décembre et va désormais affronter . Un calendrier chargé mais révélateur pour le Norvégien : "C'est très bien. Beaucoup de choses peuvent changer en une semaine, mais pour nous, nous voulons juste que des matchs arrivent. Nous avons un bon groupe. J'ai hâte de voir comment se déroule ce mois de décembre, car ils forment un bon groupe".