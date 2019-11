Mercato - Manchester United - Paul Pogba, une blessure "bidon" pour partir au Real Madrid ?

D’après la Cadena Cope, le milieu de terrain français feinterait la blessure pour rejoindre le Real Madrid cet hiver.

Zinédine Zidane arrivera-t-il à réaliser son rêve : recruter Paul Pogba (26 ans) au ? Le technicien français était proche de le faire l’été dernier, alors que le joueur réclamait publiquement de "nouveaux challenges" après trois saisons passées à , mais les Red Devils ont réclamé une somme exorbitante pour libérer le Tricolore.

Pogba avait ainsi repris la compétition avec MU, jusqu’à sa blessure contractée début octobre, laquelle l’a tenu éloigné des terrains depuis. On parlait alors d’une microfissure à un doigt de pied, sans fracture, et le milieu de terrain aurait d’ores et déjà dû reprendre la compétition… à moins qu’il ne soit pas aussi gravement blessé ?

L'article continue ci-dessous

C’est l’hypothèse de la Cadena Cope, et notamment du journaliste Paco Gonzalez, lequel racontait ce dimanche que les doutes se feraient de plus en plus insistants au sein du club anglais concernant la stratégie de Pogba. D’après notre confrère, plusieurs joueurs du vestiaire soupçonneraient un refus pur et simple de jouer afin de forcer un transfert vers le Real cet hiver !

MU dans l'urgence avec le contrat de Pogba

Toujours selon la radio espagnole, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer ne serait plus aussi fermé aujourd’hui à un départ de Pogba. Le technicien norvégien aurait même accepté l’idée de le voir partir cet hiver, à condition que MU soit capable de soutirer au moins 150 millions d’euros à la Maison Blanche.

Il convient de rappeler que le contrat de Pogba avec les Red Devils prendra fin en 2021. En conséquence, l’ancien de la ne serait plus qu’à un an de la fin de son bail en juin prochain. S’il ne prolonge pas d’ici-là, le Real sera en position de force pour négocier, à 12 mois d’un éventuel transfert gratuit. Le temps presse donc pour MU, et nul doute qu’une réponse officielle du joueur sera réclamée par l’actuel 9e de .