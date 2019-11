Manchester United, Pogba donne des nouvelles de sa blessure

Le milieu de terrain des Red Devils a évoqué son retour à la compétition et a commenté la défaite de son équipe contre Bournemouth.

Paul Pogba connaît une première partie de saison compliquée, à l'image de . Après un été agité et un faux départ au , le milieu de terrain français a eu du mal à enchaîner les rencontres en raison de soucis physiques et se retrouve écarté des terrains depuis le 30 septembre à cause de sa cheville. Déjà gêné début septembre, Paul Pogba a rechuté après avoir précipité son retour à la compétition et doit désormais prendre son temps afin de revenir au meilleur de sa forme.

Ole Gunnar Solskjaer a donné des nouvelles de Paul Pogba récemment, indiquant que le champion du monde sera absent jusqu'à fin novembre, peut-être même jusqu'en décembre. Contacté par RMC, Paul Pogba, souriant, a évoqué sa blessure. Le champion du monde 2018 a donné des nouvelles de son état de santé et de l'évolution de sa blessure : "Je vais encore être sous plâtre pendant dix jours. Après, j’ai encore deux semaines de réathlétisation..."

"Il a un peu forcé contre "

Son frère, Mathias Pogba, a donné plus d'informations sur cette blessure et le retour de Paul Pogba : "Plus décembre que fin novembre. Personnellement, je lui ai dis ne te presses pas, 'prends ton temps, tu as une longue saison devant toi, et il y a l' à la fin de cette saison, donc il faut que tu arrives à 100%'. Il a un peu forcé lors du match contre Arsenal. Tout joueur de football veut jouer et il a un peu forcé. Il le sait et voilà le résultat, mais il l'assume totalement".

Paul Pogba est donc contraint de prendre son mal en patience et d'observer ses coéquipiers depuis son canapé. Les Red Devils se sont inclinés contre ce week-end. Une frustration supplémentaire pour Paul Pogba : "La défaite contre Bournemouth ? Je suis dégoûté. Voir son équipe perdre sans pouvoir jouer, c’est le pire. Ce n'est pas facile de voir mes coéquipiers aller à l’entraînement ou sur le terrain. Mais je dois prendre le temps de bien revenir."

Enfin, Mathias Pogba, frère de Paul, présent sur le plateau de RMC Sport a été interrogé sur les envies d'ailleurs du milieu de terrain français, mais n'a pas donné d'indices sur les souhaits de son frère pour cet hiver : "Des envies d’aller voir ailleurs à cause des critiques ? Non. Aujourd’hui, il est sous contrat à Manchester et il va tout donner pour Manchester. Le Real Madrid cet hiver ? On verra. Je ne peux pas vous aider".