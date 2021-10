Manchester United : Schweinsteiger ne croit plus au projet Solskjaer

L'ancien Red Devil estime toujours que le club est loin derrière des clubs comme Manchester City et Chelsea.

Le projet d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United prend "trop de temps", selon Bastian Schweinsteiger, qui affirme que l'équipe manque d'une "stratégie et d'un ADN" clair. Ole Gunnar Solskjaer en est actuellement à sa troisième saison complète sur le banc de touche de Manchester United, après avoir initialement succédé à José Mourinho au poste d'entraîneur chez les pensionnaires d'Old Trafford en décembre 2018.

Le Norvégien a progressivement assemblé un groupe de stars, mais il n'a pas encore trouvé de constance et, avec une sécheresse de cinq ans dans les trophées, Schweinsteiger se demande si les Red Devils vont dans la bonne direction. "Manchester United est toujours un travail en cours", a déclaré Bastian Schweinsteiger, qui a joué pour United entre 2015 et 2017, à BBC Radio 5 Live. "Solskjaer ne cesse de le mentionner".

"Cela prend trop de temps cependant à mes yeux. Si vous regardez Manchester City ou Chelsea et l'impact que Tuchel a eu sur eux - c'était incroyable. Ils ont une stratégie et un ADN. Ils ont plus dans leur jeu. Quand je regarde les matchs de Manchester United, je ne sais pas comment ils jouent. Je ne peux pas vous garantir une victoire et en tant que fan de Manchester United, vous voulez le savoir. Ils n'arrêtent pas de parler de temps, mais vous n'avez pas de temps dans le football. Vous devez gagner tout de suite", a ajouté l'Allemand.

"Pour moi, il n'est toujours pas clair à 100% si United va réussir ou non"

L'ancien international allemand pense que Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane auront un impact durable après leurs transferts respectifs à Old Trafford, mais il n'est pas encore certain que le brio individuel de l'équipe suffira à apporter un succès tangible. "Pour moi, il n'est toujours pas clair à 100% si United va réussir ou non", a ajouté Schweinsteiger. "Cela n'a pas été facile pour eux. Ils ont de grands noms comme Pogba et Ronaldo, et je pense que Rashford les aidera beaucoup à l'avenir".

"L'expérience de Ronaldo et de Raphaël Varane va certainement aider l'équipe, mais la question est de savoir à quel point ils sont impliqués dans la tactique de l'équipe", a conclu Schweinsteiger. Les Red Devils occupent la sixième place du classement de la Premier League avec 14 points, à huit longueurs du leader Chelsea, après leur déroute contre leur ennemi juré, Liverpool, ce dimanche à Old Trafford.

Le club mancunien devra ensuite affronter Tottenham, Manchester City, Watford, Chelsea et Arsenal, avant d'affronter l'Atalanta et Villarreal en phase de groupes de la Ligue des champions. L'avenir du manager norvégien pourrait devenir beaucoup plus clair à la fin de cette séquence, alors que la pression continue de s'accumuler sur une légende du club et que la patience d'une partie des supporters impatients diminue.