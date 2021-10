Solskjaer est au plus mal mais refuse de démissionner

Tout en avouant qu'il avait la tête dans le seau, Ole Gunnar Solskjaer reste convaincu qu'il est toujours l'homme de la situation à MU.

Ole Gunnar Solskjaer a reconnu que Manchester United était "au plus bas" après la défaite 5-0 contre Liverpool - mais le Norvégien pense que lui et son équipe sont "allés trop loin en tant que groupe" pour jeter l'éponge.

Le triplé historique de Mohamed Salah, ainsi que des buts de Naby Keita et de Diogo Jota et un carton rouge pour Paul Pogba, ont provoqué une débacle monumentale des Diables Rouges dans leur fief d'Old Trafford.

L'heure est grave et la pression des supporters plus intense que jamais. Pourtant, Solskjaer pense toujours qu'il est la bonne personne pour le poste, bien qu'il ne se fasse pas d'illusions sur le fait que son équipe est dans une situation particulièrement mauvaise.

"On a trop avancé pour abandonner maintenant"

"Ce n'est pas facile de dire quelque chose de particulier si ce n'est que c'est le jour le plus sombre que j'aie eu à la tête de cette équipe", a déclaré le manager à Sky Sports après le coup de sifflet final. "Nous n'étions pas assez bons individuellement et en tant qu'équipe, [nous] ne pouvons pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool, mais malheureusement nous l'avons fait. [La responsabilité] est la mienne, c'est tout. Le staff technique est très, très bon, brillant. Je choisis la façon dont nous abordons le match nous n'étions pas assez cliniques et avons donné trop d'espace et quand vous donnez de l'espace aux bons joueurs, il y a des buts".

"Je sais ce dont ces gars sont capables, a poursuivi le Norvégien, en insistant sur le fait que ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez regarder la saison dernière, nous perdons contre les Spurs 6-1. C'est pire, bien pire. C'est bien pire pour moi en tant que gars de Manchester. Je dois juste dire nous devons surmonter cela aussi vite que possible."

Lorsqu'on lui a demandé s'il était toujours l'homme qu'il fallait pour faire avancer le club, Solskjaer a répondu : "J'ai trop avancé. On a trop avancé en tant que groupe. Nous sommes trop près pour abandonner maintenant. Cela va être difficile. Les joueurs seront touchés mais il y a beaucoup de caractères forts dans ce vestiaire. Nous savons que nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que cela. Voyons comment on va s'en remettre".