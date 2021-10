Manchester United : Cristiano Ronaldo va (encore) "fermer des bouches"

Avant le choc entre Manchester United et Liverpool dimanche, Cristiano Ronaldo a envoyé un message fort à ses détracteurs.

Malgré des 36 printemps, Cristiano Ronaldo demeure toujours aussi impressionnant. Auteur de 6 buts en 9 matchs depuis son retour à Manchester United cet été, le Portugais n’a toutefois pas réussi à échapper aux critiques en raison du début de saison poussif des Red Devils. De quoi le décontenancer avant le choc face à Liverpool dimanche ? Ce serait mal connaître le personnage.

"Demandez aux pires élèves s'ils aiment le meilleur, ils vont dire non"

"La critique fait toujours partie du jeu. Je ne m'inquiète pas pour ça. Et je vois même ça comme une bonne chose, pour être honnête. S'ils s'inquiètent pour moi ou s'ils parlent de moi, c'est parce qu'ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football. Alors c'est bien. Je vais donner un exemple : si tu es dans une école et que tu es le meilleur élève, vous demandez aux pires élèves s'ils aiment le meilleur, ils vont dire qu'ils ne l'aiment pas", a répondu CR7 à ses détracteurs lors d’une interview accordée à Sky Sports.

Au-delà du jeu peu attrayant pratiqué par MU, Ronaldo a surtout été pointé du doigt pour son manque d’implication défensif. Là encore, la réponse claque. "Je sais quand l'équipe a besoin de mon aide défensivement. Mais mon rôle dans le club est de gagner, d'aider l'équipe à le faire et à marquer des buts. L'aspect défensif fait partie aussi de mon travail. Les gens qui ne veulent pas voir ça, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas", a-t-il poursuivi, avant de développer.

Ronaldo a encore faim, très faim

"Mais pour être honnête, j'ai 36 ans, je gagne tout, donc est-ce que je dois m'inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit. Je me couche avec la conscience tranquille. Continuez comme ça, parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses", a ajouté Ronaldo, qui estime que les Red Devils ont encore besoin de temps avant d’exprimer pleinement leur potentiel.

"Je ne suis pas là pour les vacances, a rappelé le quintuple Ballon d’Or. Je leur ai dit que je voyais un énorme potentiel dans cette équipe avec de très jeunes joueurs, qui ont du potentiel, et je suis là pour gagner et aider l'équipe pour construire de nouvelles choses." Les supporters n’attendent que ça.