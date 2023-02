Manchester United : Rio Ferdinand juge le "panic buy" Sabitzer

Rio Ferdinand, a réagi aux critiques concernant le prêt du milieu de terrain Marcel Sabitzer par le Bayern Munich aux Red Devils.

L'international autrichien a rejoint les champions en titre de Bundesliga en provenance du RB Leipzig en 2021, mais n'a pas réussi à s'imposer au Bayern Munich, ayant beaucoup moins de temps de jeu qu'avec son précédent club et inscrivant seulement quatre buts en 54 matches. Paul Merson, ex-star d'Arsenal et actuel commentateur de Sky Sports, a qualifié l'arrivée du joueur de 28 ans d'"achat de panique" et de "joueur de quatrième ordre".

"Sabitzer est le remplaçant idéal d'Eriksen"

Depuis, Rio Ferdinand, habituellement assez critique et juste avec les actes de Manchester United, est venu dissiper ces idées, soulignant les performances impressionnantes du milieu de terrain avec Leipzig en particulier. "Je suis absolument ravi de la signature de Sabitzer", a déclaré l'ancien défenseur de United à sa chaîne YouTube FIVE.

"Si j'essayais d'obtenir un remplacement à court terme pour Eriksen au pied levé, Sabitzer est le joueur que je prendrais. J'ai beaucoup regardé ce joueur quand il était au RB Leipzig et il était sensationnel. Il faisait partie intégrante de tout ce qu'ils faisaient. Oui, il est allé au Bayern et n'a pas tout déchiré là-bas ou n'est pas devenu un titulaire, mais les joueurs qu'il a derrière lui sont des grands noms", a ajouté l'ancien défenseur de Man United.

"Ceux qui critiquent Sabitzer ne l'ont pas vu jouer"

"Il sera une très bonne recrue pour Man United. C'est un joueur expérimenté qui a joué de grands matches, des matches de Ligue des champions. Pour moi, ces commentaires de Paul Merson puent de quelqu'un qui ne l'a pas vu jouer. Ce gars-là sait comment jouer au football. On ne se fait pas signer par le Bayern Munich si on est un crétin. C'est un très, très bon footballeur. Manchester United n'aurait pas pu faire mieux, je ne pense pas", a conclu Rio Ferdinand.

Manchester United a reçu un coup de massue lorsqu'il a été révélé que Christian Eriksen serait absent jusqu'en avril en raison d'un problème à la cheville contracté contre Reading après l'horrible tacle d'Andy Carroll. La nouvelle de la blessure d'Eriksen ayant été annoncée le jour de l'échéance, Manchester United a eu peu de temps pour trouver un remplaçant adéquat.

Ils espèrent que l'expérience de Sabitzer pourra apporter une renaissance à leur milieu de terrain comparable à celle de Casemiro, qui a volé en éclats depuis son arrivée cet été. Manchester United a maintenant annoncé officiellement le prêt sans option d'achat, ce qui signifie que l'Autrichien devrait être présent pour le match de mercredi en League Cup contre Nottingham Forest, et pourrait faire ses débuts contre Crystal Palace en Premier League samedi.