Manchester United refuse une fortune d'Amazon !

Manchester United s'est retiré des négociations secrètes concernant un contrat record de 10 millions de livres sterling (13,6 millions de dollars) avec Amazon pour la réalisation d'un documentaire, suite aux inquiétudes soulevées par l'entraîneur Ruben Amorim.

Malgré les pressions financières et des mois de négociations, United a décidé que cette série sur les coulisses du club constituerait une distraction indésirable pour l'équipe première pendant la phase critique de reconstruction menée par Amorim.









L'article continue ci-dessous

Selon The Athletic, Manchester United a passé plusieurs mois à négocier avec Amazon une série potentielle de type « All or Nothing », qui aurait été le plus gros contrat jamais signé par le géant du streaming avec un club de football. L'accord proposé, d'une valeur bien supérieure à 10 millions de livres sterling, aurait accordé à Amazon un accès complet aux coulisses pour la saison 2025-2026. Cependant, le club s'est finalement retiré des négociations après avoir reçu une forte opposition de la part d'Amorim.









Selon le rapport, Amorim a exprimé ses inquiétudes quant au fait qu'un tel projet pourrait nuire à la concentration de l'équipe première pendant une période de transition délicate, ce qui a incité le comité exécutif de Manchester United à rejeter à l'unanimité la proposition. Malgré des difficultés financières et l'absence de football européen la saison prochaine, United s'est rangé du côté de l'entraîneur pour des raisons footballistiques. Cette décision souligne l'influence croissante d'Amorim à Old Trafford dans le cadre de ses efforts pour remodeler l'équipe.





Le département commercial de United, notamment INEOS et son PDG Omar Berrada, avait initialement soutenu cette idée afin d'alléger la pression commerciale. La coopération des joueurs étant également remise en question, le conseil d'administration a respecté la position de l'entraîneur principal et a mis fin aux discussions au début de l'été.





Les Red Devils vont désormais explorer d'autres pistes commerciales afin d'augmenter leurs revenus après le départ de sponsors et l'accumulation d'une dette importante. Amorim continuera à diriger la reconstruction sportive du club, le recrutement des joueurs étant désormais aligné sur sa vision tactique.