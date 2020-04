Manchester United, Rashford préfère jouer à gauche que seul devant

L'attaquant des Red Devils a révélé qu'il préférait jouer sur le côté plutôt que seul dans l'axe, "isolé" à la pointe de l'attaque.

La star de , Marcus Rashford, a admis qu'il trouvait plus facile de jouer en tant qu'ailier gauche que d'être "isolé'' dans un rôle d'attaquant axial solitaire. Le joueur de 22 ans a excellé dans les deux rôles offensifs cette saison - marquant 19 buts en 31 apparitions avant d'être touché par une blessure l'éloignant des terrains pendant plusieurs semaines, en raison d'une fracture de stress au niveau du dos en janvier.

Avec Anthony Martial assumant la position de n°9 lors de cette campagne, Marcus Rashford a révélé qu'il préférait occuper le flanc gauche de l'attaque car il a apporté plus à l'équipe à ce poste et a également suggéré que cela a aidé son duo avec l'international français. "Lorsque vous êtes à gauche, vous pouvez créer beaucoup plus de choses par vous-même, en donnant un peu plus à l'équipe", a déclaré Rashford à UTD Podcast.

"Jouer à gauche, cela fonctionne bien avec Martial"

L'article continue ci-dessous

"Alors que lorsque vous jouez devant, vous êtes parfois isolé et avez besoin de quelqu'un au milieu de terrain qui peut trouver des passes pendant 90 minutes, vous pouvez donc disparaître dans les matches parfois au poste de n°9. Quand je suis passé au poste d'attaquant de pointe quand j'étais plus jeune, c'est le point sur lequel je me débattais car j'ai toujours été quelqu'un qui voulait s'exprimer sur le ballon", a ajouté l'international anglais.

Plus d'équipes

"Quand j'ai commencé à jouer en numéro 9, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas le ballon aussi souvent que dans d'autres positions, mais quand vous voyez le ballon, c'est pour marquer des buts. C'est ce que j'aimais en étant n°9 et c'est ce que j'aime encore. Mais en ce moment j'aime avoir la liberté de mélanger entre les deux - et je pense que cela nous convient bien en ce moment comme Anthony Martial aime dériver vers la gauche et partir aussi en profondeur", a conclu Marcus Rashord.

Marcus Rashford a été catapulté sur le devant de la scène à Old Trafford lorsqu'il a marqué un doublé comme avant-centre lors de ses débuts en profesionnel pour le club lors d'un match de contre Midtjylland en février 2016. Avec Wayne Rooney dans l'équipe, puis les arrivées de Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, Rashford a été contraint de jouer sur les côtés pendant ses premières années à Old Trafford. Lorsque Ole Gunnar Solskjaer a pris la tête de Manchester United, le Norvégien a installé Rashford en tant que n°9 devant Lukaku pendant la seconde moitié de la campagne 2018-19, avant de décider de mettre Martial en tant qu'avant-centre pour la saison en cours.