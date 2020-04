Tete (Shakhtar) n'a pas encore choisi entre Manchester United et Liverpool

L'ailier brésilien a fait part de ses destinations préférentielles pour le futur, lui qui rêve de Premier League.

Le milieu de terrain offensif du Tete a admis que son transfert de rêve serait à , ou Barcelone.



EXCLU - Bruno Guimaraes (Lyon) : "Je vais grandir et devenir un grand joueur ici"

L'article continue ci-dessous



"Trois clubs font partie de mes clubs de rêve en Europe: Barcelone, Manchester United et Liverpool. Des clubs gigantesques avec des managers fantastiques et un nombre incroyable de trophées. En tant que joueur, je rêve de gagner des titres importants et ces clubs sont des options incroyables pour y parvenir," a-t-il expliqué à Esporte Interativo.

Plus d'équipes

"Je sais que United et Liverpool sont rivaux. Mais, si le moment de choisir l'un d'entre eux arrivait, je devrais choisir judicieusement".

Le joueur de 20 ans, qui joue principalement sur l'aile droite, a disputé 16 rencontres comme titulaire en championnat ukrainien cette saison et a également disputé trois matches en avant l'élimination du Shakhtar.