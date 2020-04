Maguire : "Manchester United veut jouer le titre, pas le Top4"

Le défenseur le plus cher de l'histoire du football est convaincu que les Red Devils sont sur la bonne voie pour l'avenir.

Harry Maguire affirme que ne peut se contenter de terminer dans les quatre premiers chaque saison, mais a bien l'intention de lutter pour le titre. Une course à la première place pour laquelle les locataires d'Old Trafford se sont montrés en difficulté depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

José Mourinho avait brièvement réduit l'écart en terminant second mais cette amélioration aura été de courte durée. La saison actuelle a vu les Red Devils se concentrer uniquement sur une hypothétique qualification en , pendant que caracolait en tête.

Pour Maguire, il faut faire davantage et croit en Ole Gunnar Solskjaer pour ramener le club à son meilleur niveau. "Vous pouvez voir depuis le début de la saison que nous ressemblons beaucoup plus à une équipe", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Vous pouvez voir où nous voulons être et où nous voulons aller. Je savais, quand je suis arrivé à Manchester United, qu'Ole avait dit que c'est un processus de construction, mais que nous arriverons là où nous voulons être. Je peux voir où nous allons et le style qu'il veut mettre en œuvre dans l'équipe.

"Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup d'aspects que nous devons encore améliorer pour arriver au sommet, là où nous voulons être.

"Nous n'aimons pas nous battre pour les places en Ligue des champions, nous voulons nous battre pour les titres. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais nous pensons être sur la bonne voie et je suis sûr que nous y arriverons un jour."

Et l'international anglais d'ajouter : "Quand vous jouez pour Manchester United, chaque match est très important.

"Je savais avant de venir au club car j'avais parlé à d'anciens joueurs - j'ai beaucoup parlé à Jonny Evans, qui m'a recommandé un club incroyable - c'est plus qu'un club. Vous avez vu la façon dont ils ont agi pendant cette crise, à quel point ils ont eu de la classe, c'est plus qu'un club de football, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans la communauté."

United est resté invaincu pendant 11 matchs, toutes compétitions confondues, avant que le football ne s'arrête en raison de la crise du coronavirus, grâce notamment à une solidité défensive retrouvée.

Des progrès qui ne sont pas pour déplaire à Maguire : "Cela a été une bonne série. Parfois, on peut jouer en match et mieux jouer quand on encaisse un ou deux buts mais [certains matchs] on arrive à garder un clean sheet, David [de Gea] fait un ou deux arrêts et tout le monde loue la défense.

"Une chose sur laquelle nous nous appuyons en ce moment, ce sont les coups de pied arrêtés. Si vous regardez notre bilan avant cette série de matches sans défaite, vous verrez que nous avons une des pires défenses du championnat sur ces situations.

"Si vous défendez comme cela et que vous ne marquez pas de but, vous n'aurez aucune chance d'arriver là où vous voulez aller parce qu'ils occupent une place importante dans le jeu."