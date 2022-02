Manchester United : Rangnick tape du poing sur la table

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a déploré la perte de deux nouveaux points à domicile après le match nul 1-1 contre Southampton, samedi.

Les Red Devils avaient pris l’avantage dans ce match grâce à une réalisation de Jadon Sancho, mais ils n’ont pas été en mesure de préserver cette avance. Les Saints ont égalisé en début du second acte par l’intermédiaire de Ché Adams.

Ce nul est le troisième de suite que concède la formation mancunienne. Il s’agit d’une très mauvaise opération comptable. MU reste derrière West Ham (4e) au classement général. Et si Arsenal et Tottenham gagnent les matches en retard qu’ils ont, les hommes de Rangnick basculeraient même au 7e rang. Bien loin des objectifs qu’ils se sont fixés cette saison.

« On a arrêté de jouer à la mi-temps »

Bien entendu, tout cela n’a pas été du goût du manager de l’équipe. « Malheureusement, c'était très similaire aux deux derniers matchs. Une très bonne première mi-temps, une très bonne première demi-heure. Nous avons fait tout ce que nous voulions faire avec les contre-attaques et les courses en profondeur. Nous avons créé, marqué un joli but. Puis nous avons arrêté de le faire ; à la fin de la première mi-temps, nous n'avons plus fait ces choses et ensuite, en seconde période, nous avons un peu baissé de rendement », a-t-il constaté avec amertume.

« Dans les 20 premières minutes du second acte nous avions du mal à défendre, cela s'est produit en transition quand ils ont marqué leur but. Dans les 20 dernières minutes, nous avons eu de grosses occasions de marquer à nouveau, les occasions étaient en notre faveur mais nous n'avons pas obtenu le résultat », a poursuivi le technicien allemand.

Rangnick a conclu en indiquant qu’il s’attend à beaucoup mieux de la part de ses troupes : "Nous avons dit aux joueurs qu'ils devaient être agressifs [à la mi-temps] mais au final ils ont performé de manière totalement différente sur le terrain".