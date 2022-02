Manchester United-Southampton (1-1) - Les Red Devils freinés par Southampton

Malgré l'ouverture du score de Jadon Sancho, Manchester United n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Southampton, concédant finalement le match nul après la pause.

Sancho en vue

Des Red Devils qui se procurent les premières grosses situations, mais Perraud s'interpose parfaitement en taclant pour contrer le tir de Ronaldo, qui avait éliminé Forster.

Dans la foulée, Adams est trop en avance sur le ballon pour conclure de la tête, avant que Sancho ne choisisse l'option individuelle en contre, butant finalement sur Forster.

Les hommes de Ralf Rangnick opèrent en contre, et vont finir par trouver la faille sur une nouvelle transition avec un centre de Rashord pour Sancho, dont la finition est contrée par Walker-Peters, sans pouvoir l'empêcher de finir au fond (1-0, 21e).

Les Saints essaient de forcer un retour avant la pause, mais De Gea reste vigilant sur un tentative accrobatique d'Armstrong, puis sur une frappe de Perraud après un joli numéro, quelques minutes plus tard.

Adams ramène les Saints

Une égalisation qui intervient finalement peu après la reprise, Che Adams signant un poteau rentrant remarquable depuis la gauche de la surface (1-1, 48e).

United se fait balloter dans tous les sens et est tout proche de rompre à nouveau. Il faut notamment une belle horizontale de De Gea pour repousser une frappe de Broja.

En face, les Mancuniens ne sont pas non plus en reste, notamment par le biais de Cristiano Ronaldo, mais le Portugais ne trouve toujours pas le chemin des filets. Et quand il y parvient, il est finalement signalé hors-jeu.

Malgré une fin de match animée marquée notamment par une dernière grosse opportunité pour Maguire et un arrêt de Forster, aucune des deux formations ne parvient finalement à prendre l'avantage. Un résultat qui n'arrange pas les Red Devils, qui restent cinquièmes, avec un petit point d'avance sur Arsenal qui compte deux matchs en moins.