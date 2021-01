Manchester United prête Pellistri à Alaves

Manchester United a fait le choix de céder son milieu offensif uruguayen au club espagnol de Deportivo Alaves.

L'ailier de Manchester United Facundo Pellistri devrait rejoindre le Deportivo Alaves pour le reste de la saison en prêt, Goal est en mesure de confirmer.

L'ailier de 19 ans a signé pour United lors du dernier jour du mercato estival. La concurrence élevée au sein de l'équipe première de MU l'a pénalisé et il n'a pas pu grappiller beaucoup de minutes de jeu. Il rejoindra l'équipe espagole jusqu'à la fin de la saison afin d'avoir plus de temps de jeu.

Il semblerait que, sous réserve d'un accord final, Pellistri s'envolera pour l'Espagne dimanche pour s'engager avec Alaves. Le club ibérique devrait payer une partie de son salaire.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait l'éloge de l'ailier droit depuis son arrivée pour 10 millions d'euros en provenance de Penarol et il a impressionné dans ses performances au niveau des moins de 23 ans, où il a marqué trois buts en huit apparitions. Aucune option d'achat ne devrait être incluse dans le deal avec Alaves.

Le FC Bruges était également intéressé par le prêt de Pellistri, mais des sources affirment qu'il a toujours rêvé de jouer dans la Liga. Après que la formation Mendizorroza ait présenté ses plans pour son développement et son importance pour l'équipe, le joueur a informé United de son souhait de partir.

"Il y a eu des discussions et pas mal de clubs intéressés par Facundo pour un prêt et c'est peut-être quelque chose que nous le laisserons faire maintenant qu'il a eu quelques matchs dans la réserve et nous voulons qu'il ait un football régulier à un haut niveau ", a déclaré Solskjaer lors d'une conférence de presse mardi après-midi.

Bien qu’il ait été un habitué de l’entraînement avec l’équipe de Solskjaer, Pellistri n’a été convoqué qu'à deux reprises dans l'équipe première. il était un remplaçant inutilisé lors des matchs de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir.

On s'attendait à ce qu'il soit en lice pour une place dans l'équipe pour le match du troisième tour de la FA Cup contre Watford, mais il a eu le malheur de contracter le Covid-19.

Pour rappel, l'été dernier, Pellistri avait été tout proche de signer pour l'Olympique Lyonnais.