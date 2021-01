Manchester United - Le constat lucide de Ole Gunnar Solskjaer

L'entraîneur des Red Devils ne s'en est pas caché : Manchester a été en dessous dans trop de domaines, mercredi, pour l'emporter contre Sheffield.

Ole Gunnar Solskjaer admet que manquait de "magie", mercredi soir, alors les Red Devils ont été freinés par la lanterne rouge, Sheffield United (1-2). Les Mancuniens savaient pourtant qu'une victoire sur les Blades leur permettait de passer devant et de reprendre la tête de la .

Mais sur la pelouse d'Old Trafford, ce sont bien les visiteurs de Chris Wilder qui ont décroché un précieux succès, bien aidés il faut le dire par une prestation totalement manquée des locaux. Avec un manque de concentration en défense et l’absence d’étincelle offensive, Manchester United n'y était tout simplement pas.

"Le niveau de performance n’était pas là"

Après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer n'avait aucun mal à le concéder, son équipe n'a pas été à la hauteur. "Nous ne manquions pas d'inspiration. Cette magie. Cela manquait. Ce petit plus (...) Ils se sont bien défendus et ont fait preuve de fair-play, ne leur enlevons rien. Nous n'avions pas les bonnes idées ou solutions. Ils n’étaient pas là. Le niveau de performance n’était pas là, le tempo n’était pas là, la qualité n’était pas là", a tout simplement déclaré l'entraîneur norvégien, déçu.

"Il y avait des espaces que nous n’avons pas utilisés et des occasions que nous aurions pu exploiter davantage en première mi-temps, mais lorsque vous êtes menés 1-0, vous êtes toujours à la poursuite du match. Ils ont chuté profondément et ont très bien défendu. Je dois être assez juste pour dire qu’ils ont très bien défendu et que nous n’avions pas les solutions pour les ouvrir", a ensuite ajouté Ole Gunnar Solskjaer, qui s'attend de toute façon à une lutte jusqu'en fin de saison.

"Je pense que c’est ce genre de saison. Notre régularité a été absolument excellente et nous avons remporté des matchs étroits comme celui-ci tant de fois. Quand cela ne se produit pas, nous sommes déçus, bien sûr que nous le sommes, car nous savons que nous pouvons mieux jouer. Mais je n’ai pas le temps de mener une très longue enquête. Nous devons nous en remettre et recommencer", a enfin analysé l'entraîneur des Red Devils, qui pointent à une longueur de City, leader.