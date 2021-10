Manchester United : Pour Scholes, Solskjaer mérite sa chance

Paul Scholes a insisté sur le fait que Manchester United devrait conserver son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer jusqu'à la fin de la saison au moins.

Solskjaer vient d'entamer sa troisième saison complète sur le siège d'Old Trafford, après avoir été initialement recruté pour remplacer José Mourinho en décembre 2018.

Le Norvégien n'a pas encore remporté de trophée majeur, et des questions sont posées sur son approche tactique après le début médiocre de la campagne 2021-22 de United, mais Scholes pense qu'il mérite plus de temps après avoir rassemblé une équipe passionnante.

Harry Maguire, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Raphael Varane et Jadon Sancho ont tous été recrutés sous le règne de Solskjaer, qui a même réussi à faire revenir Cristiano Ronaldo de la Juventus à la date limite de recrutement en septembre.

Scholes, qui a remporté 11 titres de Premier League et deux Ligues des champions à United entre 1993 et 2003, estime que son ex-coéquipier a gagné le droit d'essayer de réunir ces grands noms, comme il l'a déclaré au débat en direct sur Sky Sports : "Je pense qu'il mérite une chance."

"Si vous pensez aux trois ou quatre dernières années, à la situation de United, c'était choquant, n'est-ce pas ? Ce n'était pas génial à regarder avant son arrivée.

"Il lui a fallu deux ou trois ans pour construire une équipe dont nous pensons que les pièces du puzzle sont là, il s'agit juste de les mettre dans la bonne organisation.

"Il y avait beaucoup d'excitation au début de la saison après quatre ou cinq matchs ; ils ont battu Newcastle (4-1) et Leeds (5-1) et les deux derniers matchs [Villa et Everton] ont été décevants."

"Mais je pense qu'il mérite une chance. Il a construit une équipe où on devrait lui donner une année, au moins cette saison, pour montrer qu'il peut gérer cela et gagner des trophées."