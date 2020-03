Manchester United, Pogba finalement prêt à prolonger ?

Désireux de quitter Old Trafford l'été dernier, l'international français pourrait avoir changé ses plans et souhaiterait désormais prolonger.

La renaissance de depuis l'arrivée de Bruno Fernandes aurait elle convaincu Paul Pogba de faire machine arrière et de reprendre en considération sa décision de vouloir quitter Old Traford à tout prix ? C'est bel et bien possible. Depuis la signature de l'international portugais dans le nord de l' , Manchester United n'a pas perdu le moindre match en et est fortement remonté au classement.

Les Red Devils pointent désormais à la cinquième place du classement à seulement trois points de , quatrième et détenteur de la dernière place qualificative pour la sauf si la suspension de se confirme. Manchester United reste d'ailleurs sur un succès tout en maîtrise face à son ennemi juré en Premier League. Bref, tous les feux sont au vert, d'autant plus que Paul Pogba a signé son retour à l'entraînement et devrait donc logiquement bientôt revenir dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Un duo Pogba-Fernandes en vue

La perspective de voir un duo Bruno Fernandes-Paul Pogba au milieu de terrain a fait saliver les supporters et les dirigeants de Manchester United dès la signature du Portugais, avant que ce dernier ne dépasse les attentes, mais la volonté du Français de quitter le club rendait cette perspective plus incertaine. Selon les informations du Daily Mail, la donne aurait changé dans l'esprit de Paul Pogba. Le journal anglais explique que l'international français serait désormais prêt à rester à Manchester United.

Mieux encore, Paul Pogba serait même prêt à prolonger son contrat s'achevant en juin 2021, ce qu'il n'était pas enclin à faire jusqu'à présent afin de placer Manchester United dos au mur l'été prochain et être en position de force face à l'intérêt des meilleurs clubs européens. Annoncé dans le viseur du , du voir de la , Pogba aurait eu des courtisans cet été mais il serait enclin à poursuivre l’aventure chez les Red Devils.

Le champion du monde 2018 aurait la sensation que les choses tournent enfin positivement du côté d’Old Trafford, notamment avec l'arrivée de Bruno Fernandes, avec lequel il se voit bien partager le milieu de terrain, comme les supporters et les dirigeants en ont rêvé. Manchester United pourrait donc reprendre la main dans ce dossier. En recrutant Bruno Fernandes, les Red Devils pensaient trouver un partenaire de choix pouvant convaincre Paul Pogba de rester, et au pire des cas son successeur, il se pourrait bien qu'ils aient réussi leur pari.