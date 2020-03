Paul Ince : "Manchester United n'a plus besoin de Pogba"

L'ancien milieu de terrain des Red Devils estime que l'international français n'est plus indispensable à la formation mancunienne.

Paul Ince suggère que l'émergence de Bruno Fernandes au sein de l'équipe mancunienne pourrait définitivement pousser Paul Pogba vers la sortie.

Ca ne serait pas une surprise car l'international tricolore semble se diriger dans cette direction depuis un bon moment déjà. Pogba avait admis à l'été 2019 qu'il était prêt à relever un nouveau défi ailleurs et les rumeurs faisant étant d'un intérêt du et de la ont toujours été vives. Le souhait de l'ex-Bianconeri pourrait s'exaucer un an après. La campagne actuelle apparait être celle de trop pour le Français dans le Nord-Ouest d' .

Avec Pogba exclu de ses plans pendant de longues périodes, Ole Gunnar Solskjaer a dû se trouver un nouvel élément créatif. Et ce joueur c'est Bruno Fernandes. Depuis son arrivée à Old Trafford, ce dernier brille par sa technique et sa vision de jeu. Une adaptation réussie qui fait dire à Paul Ince que MU n'a plus besoin de son milieu tricolore.

L'ancienne star des Red Devils a indiqué à Paddy Power qu'il n'y a plus besoin de retenir la Pioche désormais : «Les fans pensaient que Paul Pogba allait être le étoile, mais regardez comment cela s'est déroulé. S'il veut toujours partir, je dirais qu'il serait beaucoup plus facile pour Ole de le faire maintenant que Bruno est là. On a l'impression qu'ils ne vont plus avoir besoin de lui. Ses matchs vraiment formidables ont été rares, donc la situation actuelle pourrait convenir au club et au joueur. S'il revient avant la fin de la saison, il ne va même pas entrer dans l'équipe. Il va devoir se battre pour sa place - et il n'est pas sûr qu'il l'a récupère ».

Pogba ne totalise que huit apparitions pour United durant la campagne 2019-20.