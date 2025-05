Manchester United pique une cible au Barça

Real Valladolid vs FC Barcelone

Jonathan Tah, joueur du Bayer Leverkusen, est pressenti pour quitter le club libre en juin

Manchester United est prêt à détourner le transfert de Jonathan Tah, joueur qui était pressenti pour devenir la première recrue estivale du Camp Nou. Tah a déjà annoncé qu'il quitterait le Bayer Leverkusen libre à la fin de son contrat en juin, et il était attendu qu'il rejoigne le Barça, qui le courtise depuis longtemps. Manchester United est prêt à intervenir pour perturber un accord, les retards du côté des Catalans remettant en question le transfert, rapporte Sky Sports.

L'international allemand est également suivi par le Bayern Munich et le Real Madrid, qui ont de plus en plus de chances de recruter le joueur de 29 ans, l'actuel entraîneur du FC Barcelone, Xabi Alonso, semblant prêt à rejoindre le Bernabéu cet été.

La proposition du FC Barcelone, quant à elle, semble fragilisée par sa situation financière. Les Blaugrana ont rencontré des difficultés pour recruter des joueurs, notamment Dani Olmo ayant provoqué un scandale en Espagne suite à des allégations selon lesquelles les Catalans auraient falsifié des comptes pour le faire jouer. De ce fait, des doutes subsistent quant à la manière dont le club pourrait intégrer Tah dans sa grille salariale.

L'arrivée de Jonathan Tah à Barcelone n'est pas encore actée

Manchester United prêt à en profiter

Bien que des doutes aient été émis quant à l'arrivée d'un défenseur central à Old Trafford cet été, compte tenu des nombreux autres aspects à améliorer, la possibilité de recruter Tah gratuitement est une option intéressante.

Il possède une expérience du football européen de haut niveau et a déjà remporté des titres avec Leverkusen. L'opportunité de le recruter sans indemnité de transfert est trop belle pour être explorée, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano laissant entendre que le transfert barcelonais est au bord de l'échec.

« D'après mes informations, le contrat de Jonathan Tah avec le Barça n'est pas encore finalisé. Ils sont en pourparlers depuis longtemps avec Tah, un joueur allemand disponible comme joueur libre, bien connu de Flick, avec le même agent. Mais le plan était que Ronald Araujo parte en janvier à la Juventus et qu'ils aient besoin d'un défenseur central supplémentaire », a déclaré Romano.

« Tah était parfait, mais Barcelone savait qu'Araujo souhaitait prolonger son contrat. Ensuite, il y a Araujo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Eric Garcia et tous les autres au poste de défenseur central, y compris évidemment Iñigo Martinez, qui a prolongé son contrat. Il est clair qu'ils ont beaucoup de défenseurs centraux. »