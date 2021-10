Manchester United : Paul Scholes tacle Paul Pogba après l'humiliation contre Liverpool

Une légende du club a remis en question l'avenir du Français à Old Trafford après sa prestation désastreuse contre les Reds.

Manchester United "n'aura aucun manque" si Paul Pogba ne joue pas à nouveau, selon Paul Scholes, qui a critiqué le milieu de terrain "irrespectueux" après sa prestation horrible contre Liverpool dimanche. Paul Pogba a connu un après-midi à oublier, puisque Manchester United a été battu 5-0 par ses rivaux à Old Trafford. Le Français a offert le cinquième but à Liverpool avant de recevoir un carton rouge pour une faute sur Naby Keita.

Ole Gunnar Solskjaer a fait entrer Pogba à la mi-temps pour essayer de limiter les dégâts après une première mi-temps désastreuse pour son équipe, mais il n'a fait qu'empirer les choses, et Paul Scholes a maintenant remis en question son avenir au club. Les rumeurs de transfert ont entouré Paul Pogba tout au long de son deuxième passage à United, qui a payé 100 millions d'euros pour le faire revenir de la Juventus en 2016, et il serait en train de caler sur la signature d'un nouveau contrat en raison de l'intérêt du Real Madrid.

La performance de Pogba contre Liverpool a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Scholes. La légende du club a confié à Premier League Productions sa déception face à un personnage perturbateur : "Paul Pogba entre sur le terrain à la mi-temps pour essayer d'aider l'équipe et peut-être obtenir un peu de respectabilité, essayer de se tenir sur le ballon, essayer de montrer à quel point il est fort au milieu du terrain... et il donne le but".

L'article continue ci-dessous

"Puis, plus tard, il est expulsé pour un tacle ridicule, et vous êtes menés 5-0 avec 10 hommes. Vous devez vous demander, si Ole est toujours manager, si nous reverrons Pogba sous le maillot de United ? Il a fait des ravages ces deux dernières années. Tout le monde sait quel talent il a, tout le monde lui fait confiance, tous les managers lui font confiance, ils ont essayé de lui donner sa tête et de le laisser être le joueur qu'il a été", a ajouté l'Anglais.

"Mais avec toute cette agitation, le fait qu'il n'ait pas signé son contrat, qu'il ait presque exigé une rançon du club, et puis il arrive et fait quelque chose comme ça. Ce n'est pas la faute d'Ole, ne vous méprenez pas, mais c'est en partie ce qui a résumé la performance de United aujourd'hui. Écoutez, il va probablement jouer à nouveau, n'est-ce pas ? Mais je ne pense pas qu'ils ressentiront un manque de quoi que ce soit s'il ne joue pas. Il a eu de nombreuses occasions, il continue de dire qu'il manque de régularité, mais c'est juste un manque de discipline et un manque de respect pour votre manager et vos coéquipiers, ce qu'il a fait aujourd'hui", a conclu Scholes.

La dernière défaite de Manchester United en Premier League est survenue après une victoire peu convaincante (3-2) contre l'Atalanta en Ligue des champions, au cours de laquelle Scholes a d'abord constaté de grandes failles dans le dispositif tactique de Solskjaer. Les Red Devils vont devoir vite rebondir et auront un gros calendrier et vont enchaîner avec des rencontres face à Tottenham, l'Atalanta, Manchester City, Watford, Villarreal et Chelsea.