Manchester United : Cristiano Ronaldo s'excuse auprès des supporters

La star des Red Devils a déclaré que l'équipe devait obtenir de meilleurs résultats après la défaite à Old Trafford dimanche.

Manchester United a totalement sombré ce dimanche dans le choc au sommet de la Premier League face à son ennemi juré, Liverpool. Les Red Devils n'ont jamais été en mesure d'être à la hauteur de l'évènement et le match était déjà plié à la fin de la première période alors que les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer rentraient au vestiaire accusant déjà un déficit de quatre buts sur les Reds. Finalement, Manchester United a été humilié et s'est incliné 5-0.

Cristiano Ronaldo a déclaré que les fans de Manchester United méritaient mieux après avoir subi une raclée de 5-0 à domicile contre Liverpool dimanche. L'équipe de Manchester United était menée par cinq buts dans les 50 premières minutes du choc de Premier League à Old Trafford, avec un triplé de Mohamed Salah un but de Naby Keita et un autre but de Diogo Jota.

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont pas gagné lors de leurs quatre derniers matches dans le championnat anglais et Ronaldo a appelé ses coéquipiers à intensifier leur jeu. "Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est sur nous, seulement sur nous, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer", a écrit la star portugaise dans un post Instagram.

"Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de les satisfaire. Le moment est venu !", a conclu l'international portugais dans son post Instagram. De nombreux supporters de Manchester United ont appelé au limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre, à la suite d'un nouveau résultat décevant pour les Red Devils.

Pour le match contre Liverpool, Paul Pogba est resté sur le banc, tandis que Fred et Scott McTominay ont débuté au milieu de terrain derrière Bruno Fernandes. Keita a marqué le premier but cinq minutes seulement après le début du match et à la mi-temps, Liverpool menait 4-0. Pogba est entré en jeu à la mi-temps, en remplacement de Mason Greenwood, mais il a été expulsé 15 minutes plus tard pour un tacle violent sur Keita, qui a dû être évacué sur une civière.

Cristiano Ronaldo pensait avoir réduit le score pour son équipe, mais le but a été annulé par la VAR. Manchester United est désormais septième de la Premier League, à huit points du leader Chelsea. Ils affronteront Tottenham la semaine prochaine, puis l'Atalanta en Ligue des champions le 2 novembre. Deux matches capitaux pour la suite de la saison de Manchester United. Reste à savoir si Ole Gunnar Solskjaer sera encore là d'ici là.