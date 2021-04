Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer : "2-0 est un très bon résultat"

L'entraîneur des Red Devils se satisfait grandement du résultat obtenu en Espagne, jeudi soir, au terme du quart de finale aller de la Ligue Europa.

Pointant à la seconde place en Premier League, Manchester United réalise une saison particulièrement honorable. Si les Red Devils peinent à réellement séduire dans le jeu, force est de constater qu'ils sont à la hauteur de leurs objectifs. Déterminés à remporter la Ligue Europa, les Anglais ont fait le travail jeudi soir, en Espagne.

Opposés à la formation de Grenade, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont allés s'imposer à l'extérieur, lors de leur quart de finale aller. Les buts ont été inscrits par les deux hommes forts : Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Au sortir de ce succès sans but encaissé, l'entraîneur de Manchester United était globalement satisfait.

"C'est encore une équipe jeune, une équipe en apprentissage"

"Ce n'est pas une soirée parfaite. On a trois cartons jaunes et autant de suspensions (pour le retour à Old Trafford jeudi prochain). 2-0 est un très bon résultat. Nous savons combien il est difficile de venir en Espagne. Ils (Marcus Rashford et Bruno Fernandes) ont été exceptionnels, très importants pour nous. Rashford fait un bel appel, son contrôle est fantastique. Bruno, lui, est en pleine confiance sur penalty, même si le gardien a failli l'arrêter", a expliqué le technicien norvégien, au micro de BT Sport.

Il a ensuite prévenu que tout relâchement en vue du match retour serait payé cash par ses joueurs. "Nous voulons gagner tous les matches. C'est encore une équipe jeune, une équipe en apprentissage. Nous devons nous améliorer tout le temps. Le football vous attrape très vite si vous vous reposez sur vos lauriers", a ainsi confié Solskjaer.

Contrairement à ses voisins d'Arsenal, qui mise sur une victoire finale en Ligue Europa pour se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, Manchester United a fait le travail en championnat. Mais cela n'empêche les Red Devils d'avoir des ambitions dans cette compétition déjà remportée lors de la saison 2016-2017.