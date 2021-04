Zlatan Ibrahimovic a-t-il vaiment une ceinture noire ?

Zlatan a toujours été une présence puissante et athlétique pour de nombreuses équipes tout au long de sa carrière.

Zlatan Ibrahimovic a-t-il une ceinture noire?

Zlatan a reçu une ceinture noire honorifique de taekwondo en 2010 lors de son premier passage à l'AC Milan. La ceinture a été remise à Ibrahimovic par Mauro Sarmiento, un artiste martial qui a remporté une médaille d'argent pour l'Italie aux Jeux olympiques de 2008, en reconnaissance de la promotion de la discipline par le Suédois.

Bien qu'une ceinture noire honorifique soit un cadeau, il est juste de dire que la capacité d'Ibrahimovic est authentique et, selon le Daily Telegraph, il a d'abord obtenu une ceinture noire à l'âge de 17 ans.

En effet, l'ancien homme de Manchester United a évoqué le fait qu'il a une ceinture noire à plusieurs reprises au fil des ans et c'est quelque chose qui a figuré en bonne place tout au long de sa carrière.





En plus de produire une gamme de buts acrobatiques - comme son célèbre coup de pied aérien contre l'Angleterre en 2012 - Ibrahimovic a la réputation de donner des coups de pied à ses coéquipiers à l'entraînement.

Il a même affronté de manière ludique Antonio Cassano alors que l'Italien donnait une interview télévisée d'après-match en 2011. Le natif de Malmo s'est entraîné à Enighet (ce qui signifie Unity) dans sa ville natale à l'adolescence et le chef de cette organisation, Leif Almo, estime que l'attaquant aurait bien pu exceller dans le taekwondo.

"S'il avait eu le même accent sur le taekwondo que sur le football et qu'il avait pu s'entraîner de la même manière, il est clair qu'il aurait pu être tout aussi bon", a déclaré Almo à Fotbolls Expressen en 2010. Cependant, malgré tout le machisme et les coups de pied ludiques, comment Ibrahimovic s'en tirerait-il réellement dans un vrai combat?



On sait que le Suédois s'est bagarré avec son ancien coéquipier de l'AC Milan Oguchi Onyewu, lui-même un défenseur géant et imposant, lors d'une séance d'entraînement en 2010, mais on ne sait pas qui est sorti vainqueur.

Massimo Oddo, qui était là à l'époque, a rappelé en 2020: "Ils sont venus aux coups, mais rien d'excessif. [Gennaro] Gattuso a essayé de les diviser et a pris un coup de poing très fort au visage."

Ibrahimovic a comparé Onyewu à un boxeur poids lourd et a déclaré dans son livre qu'il avait subi des côtes cassées aux mains de l'ancienne star de l'USMNT, ajoutant qu'ils étaient sur le point de s'entre-tuer.

Onyewu a admis en 2020 qu '"il y a des vérités, il y a des mensonges" dans les récits de l'attaquant sur le combat, disant timidement à ESPN FC: "Que je me sois cassé les côtes ou non, je ne vais pas commenter."

Il n'est certainement pas le seul collègue professionnel à affronter Ibrahimovic, qui n'est jamais du genre à reculer devant un défi. Le Suédois a eu sa juste part de duels de haut niveau sur le terrain. L'ancien défenseur de Manchester City Nedum Onuoha est entré en collision avec Ibrahimovic alors qu'il jouait pour le Real Salt Lake contre LA Galaxy en 2019 et a affirmé que le Suédois l'avait menacé.

Ensuite, Onuoha a déclaré à KSL: «Il est venu ici pour s'excuser après le match car à partir de 60 minutes, il me disait qu'il allait me faire du mal pour ce match - et c'est le gars qui est le visage de la MLS comme il se présente, mais c'est ainsi qu'il joue sur le terrain."

«Je m'en fiche. Vous ne dites pas cela sur le terrain. Je ne vais pas accepter ses excuses. C’est inacceptable. » Plus récemment, Ibrahimovic a affronté Romelu Lukaku lors d'un derby de Milan contre le rival de l'Inter. Le duo s'est cogné la tête avant d'échanger des insultes, mais n'est jamais venu aux coups.

Fait intéressant, quand Ibrahimovic jouait pour Manchester United, le combattant britannique des poids mi-moyens de l'UFC Danny Roberts a plaisanté en disant qu'il n'aurait aucun problème à combattre Ibrahimovic. "S'il est prêt à se battre, je suis ici", a déclaré Roberts avant un événement de l'UFC 2016. "Ouais, j'aimerais le voir dans l'Octogone, voir ce qu'il a."