Manchester United vient de boucler le recrutement de Cristiano Ronaldo en provenance de la Juventus. CR7 est de retour à la maison.

C’est fait ! Cristiano Ronaldo fait son grand retour à Manchester United. Douze ans après avoir quitté les lieux, le Portugais effectue son come-back dans le club où il a construit sa renommée. Tout s’est fait rapidement entre les deux parties, et le transfert deviendra entériné une fois que le quintuple Ballon d’Or aura passé sa visite médicale.

Ronaldo s’engage avec les Red Devils, alors qu’il était plutôt attendu chez les rivaux de City dernièrement. Il n’y a finalement pas eu d’accord trouvé avec les champions d’Angleterre. Ces derniers n’ont même jamais transmis d’offre à la Juventus pour sa signature. CR7 n’a donc pas eu de soucis pour changer d’avis, d’autant plus qu’il a reçu ce mercredi matin un coup de fil de la part de son ex-manager Sir Alex Ferguson pour le convaincre de renouer avec son premier amour.

Presque aussi bien payé qu’à la Juventus

D’après plusieurs sources concordantes, Ronaldo a paraphé un deal de deux ans avec les Red Devils. Et son salaire sera de 28M€, soit à peine moins que ce qu’il touchait précédemment à la Juventus.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo va ainsi ouvrir un nouveau chapitre avec le club qu’il a représenté entre 2003 et 2009 et au sein duquel il a connu beaucoup de moments de gloire. Durant cette période, il a disputé 292 matches et inscrit 118 buts pour les Mancuniens, participant grandement à la conquête de trois titres de champion d’Angleterre et aussi une Ligue des Champions.

L’idylle est ravivée

A MU, Ronaldo retrouvera son ex-coéquipier Ole Gunnar Solskjaer mais cette fois en tant que manager. Le natif de Madère intègre une équipe déjà très compétitive sur le papier, et qui possède beaucoup d’atouts offensifs. Mais, nul doute que son apport sera aussi précieux ne serait-ce que de par son efficacité devant les buts adverses.

L’histoire de Ronaldo avec Manchester United est ravivée pendant que celle avec la Juventus prend fin. A Turin, il aura passé trois saisons. Des années durant lesquelles il a conquis deux Scudetti. Sur le plan personnel, il a inscrit 81 buts en Serie A, finissant une fois meilleur réalisateur du championnat. Et au total, il aura mis plus de 100 buts avec les Bianconeri. Son passage dans le Piémont reste donc largement positif, même si la C1 manque au palmarès.