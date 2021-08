Coup de théâtre, Manchester United entre dans la danse pour Cristiano Ronaldo !

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, est en contact depuis jeudi soir avec Manchester United.

Manchester United est en pourparlers pour faire signer Cristiano Ronaldo et potentiellement provoquer un retour sensationnel de la star portugaise à Old Trafford, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Il semblait que Manchester City avait la possibilité de recruter le joueur de 36 ans, mais Manchester United serait aussi dans le coup.

Ole Gunnar Solskjaer a placé United fermement au centre de la bataille pour Ronaldo en disant à son ancien coéquipier : "Nous sommes là."

Solskjaer a déclaré qu'il ne voulait pas "spéculer" sur l'avenir de Ronaldo après que l'international portugais a fait part à la Juventus de son souhait de partir. Mais le manager de United n'a pas caché son admiration pour Cr7.

"Il est une légende de ce club, le plus grand joueur de tous les temps si vous me demandez. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Je l'ai entraîné lorsque j'ai obtenu mon poste. Il a failli me mettre à la retraite", a glissé le manager norvégien des Red Devils en conférence de presse, ce vendredi.

"C'est aussi un être humain extraordinaire. On verra bien ce qui se passe avec Cristiano. Tous ceux qui ont joué avec lui ont un faible pour lui."

"Nous avons toujours eu une bonne communication. Bruno (Fernandes) lui a parlé. Il sait ce que nous pensons de lui. Si jamais il devait s'éloigner de la Juventus, il sait que nous sommes là."

D'après une indiscrétion du journaliste italien Fabrizio Romano, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, est en contact depuis jeudi soir avec Manchester United pour un éventuel retour de CR7 dans la partie rouge de de la ville.

Des tractations seraient ainsi en cours entre les deux camps. Manchester United serait même "sérieusement intéressé" par son ancien joueur.