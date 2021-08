Manchester City se retire de la course pour Cristiano Ronaldo !

L'international portugais a été proposé aux champions de Premier League après l'échec du transfert de Harry Kane.

Cristiano Ronaldo ne rejoindra pas Manchester City, bien que l'international portugais soit prêt à quitter la Juventus, comme le confirme Goal.

Des sources proches de City confirment que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, lui a proposé l'ancien attaquant de Manchester United après son échec sur sa cible principale Harry Kane, qui a décidé de rester à Tottenham.

Cependant, City a décidé de ne pas poursuivre le transfert de l'attaquant de 36 ans et United est désormais considéré comme une destination possible.

Lors d'une conférence de presse, Guardiola a laissé entendre que l'équipe de City resterait la même malgré l'absence de remplacement de Sergio Aguero, parti au FC Barcelone à la fin de la saison dernière.

"La position en ce moment c'est que je suis ravi avec l'équipe que j'ai", a-t-il dit. "Je suis incroyablement heureux avec l'effectif que j'ai et plus que satisfait. Nous sommes la même équipe sauf qe Sergio est parti et que nous avons Jack [Grealish]."

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a toutefois refusé d'exclure un transfert de Cr7.

"Je ne veux pas trop spéculer. Cristiano est une légende de ce club, il est le plus grand joueur de tous les temps", a-t-il déclaré.

"C'est un être humain tellement formidable, alors voyons ce qui se passe avec lui ; tous ceux qui ont joué avec lui auront un faible pour lui."

Max Allegri, le coach de la Juventus, a confirmé lors de sa conférence de presse que le quintuple Ballon d'Or n'a pas "l'intention de rester" avec le club italien.

L'article continue ci-dessous

Il a été vu quittant le terrain d'entraînement de la Juventus vendredi matin alors que le reste de l'équipe commençait sa séance, avant qu'Allegri ne confirme sa volonté de partir.

Goal a confirmé jeudi que City a eu des discussions sur la possibilité d'un transfert, mais qu'il n'y a pas eu d'accord sur les conditions avec le joueur ou le club. L'ancien joueur de United, lui, serait ouvert à un transfert à l'Etihad Stadium.

La Juventus cherche à obtenir environ 29 millions d'euros de tout acheteur potentiel, faute de quoi elle subirait une perte en capital.