Manchester United n'a pas aimé le geste de Sancho

Jadon Sancho a expliqué sa célébration de but après avoir marqué pour le Borussia Dortmund lors de la victoire en Ligue des champions contre le PSV.

L'international anglais, prêté par Manchester United au BVB, a contribué à la qualification pour les quarts de finale de la compétition continentale. Il a ouvert le score lors du match retour des huitièmes de finale contre le PSV, moins de trois minutes après le début d'une rencontre qui s'était soldée par un score cumulé de 1-1.

L'émotion a gagné Sancho après avoir inscrit son premier but au Signal Iduna Park lors de son second passage à Dortmund. Le joueur de 23 ans s'est confié à TNT Sports après la rencontre : "C'était comme un soulagement. Je pense que tous les joueurs veulent bien commencer un match et il n'y a pas de meilleur sentiment que celui-là. Je suis reconnaissant d'avoir marqué ce but pour l'équipe. J'ai toujours eu une affection particulière pour le Borussia Dortmund. C'est ici que je me suis fait un nom, alors je dois leur être reconnaissant, mais aussi à mes coéquipiers d'avoir cru en moi. Je suis simplement heureux que nous ayons gagné".

Une affection particulière

Alors que Sancho avait des raisons de se réjouir contre le PSV, il a été contraint de quitter le terrain à 15 minutes de la fin après avoir reçu un coup. "La dernière fois que j'ai joué à domicile, avant de me blesser, j'ai senti quelque chose et je n'ai pas voulu prendre de risque. Nous allons vérifier et j'espère que ce n'est rien. C'est un ischio-jambier, mais ça devrait aller."

Le remplaçant de Sancho, Marco Reus, a inscrit un deuxième but pour Dortmund dans le temps additionnel contre le PSV , qui s'est imposé 3-1 sur l'ensemble des deux matches. Le géant de la Bundesliga participera au tirage au sort des quarts de finale.