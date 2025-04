Manchester United - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Manchester United vs Manchester City

Un dernier derby pour De Bruyne, une ultime chance pour United : le Manchester Derby s'annonce électrique ce week-end à Old Trafford.

Le Théâtre des Rêves accueillera ce week-end une version teintée d’émotion du Manchester Derby. Car au-delà de l’enjeu sportif, ce choc sera aussi le dernier de Kevin De Bruyne face aux Red Devils, lui qui a annoncé son départ en fin de saison, après une décennie de chef-d'œuvre sous le maillot de City. Une ultime bataille pour l’honneur, les points et l’empreinte.

Manchester United – Manchester City : un parfum d’adieux et d’incertitudes

Les Citizens arrivent à Old Trafford revigorés par un succès net contre Leicester (2-0), porté par Jack Grealish et Omar Marmoush. Une victoire bienvenue après deux revers de rang, qui relance la course à la Ligue des champions. Toujours en lice pour la FA Cup, les hommes de Guardiola entendent terminer la saison tambour battant, avec l’objectif de compenser une campagne plus heurtée que les précédentes.

Mais à l’extérieur, City n’est plus souverain : trois victoires seulement lors de ses onze derniers déplacements en Premier League, pour six défaites. Un contraste saisissant avec l’ère de domination récente, et une fragilité que United espère exploiter dans un stade où les Citizens n’ont pas toujours brillé.

United à la peine, mais toujours debout dans le derby

Pour Manchester United, la dynamique est moins rassurante. Battus à Nottingham par un but d’Anthony Elanga, les Red Devils ont concédé leur 13e défaite en championnat cette saison. Ruben Amorim n’a pas encore trouvé la formule pour redonner de l’allant à une attaque en panne, et les fantômes du mercato pèsent lourd, à l’image des prestations décevantes d’Antony, Sancho ou Zirkzee.

La qualification européenne passe désormais essentiellement par la Ligue Europa, où un quart de finale contre Lyon se profile. Mais en Premier League, la régularité fait défaut, et surtout, Old Trafford n’est plus imprenable : les Mancuniens n’ont pas gardé leur cage inviolée à domicile depuis décembre, une série de douze matchs sans clean sheet.

Pourtant, le derby pourrait réveiller des instincts enfouis. Car si City semble supérieur sur le papier, les trois dernières confrontations n’ont pas vu United s’incliner dans le temps réglementaire. En décembre, les Red Devils s’étaient même imposés 2-1 à l’Etihad. Un rappel que, dans cette ville où les nuances de rouge et de bleu s’entrechoquent avec passion, les rapports de force peuvent vite basculer.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

📺Diffusion TV et streaming de Manchester United contre Manchester City

📺 Chaîne 🌍 Région/Pays 💻 Streaming Canal+ Foot / Canal+ 🇫🇷 France MyCanal BeIN Sports MENA 1 / BeIN MENA 4K UHD 🌍 Région MENA BeIN CONNECT / TOD DAZN 🇪🇸 Espagne / 🇵🇹 Portugal DAZN Sky Sports Premier League / Sky Sports Main Event 🏴 Angleterre Sky Go Sky Sport Uno 🇮🇹 Italie Sky Go Italia Arena Sport Premium 1 🇷🇸 Balkans Arena Sport Digi Sport 1 🇷🇴 Roumanie Digi Online

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs sur votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sports.

Heure du coup d'envoi Manchester United vs Manchester City

Premier League - Premier League Old Trafford

Le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City se jouera à Old Trafford à Manchester, en Angleterre.

Il commencera à 17h30 le dimanche 6 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Manchester United

Lisandro Martinez, Amad Diallo, Ayden Heaven, Luke Shaw et Jonny Evans sont toujours en convalescence et indisponibles pour cause de blessure. De son côté, Matthijs de Ligt reste incertain pour cette rencontre.

Ruben Amorim a affirmé que le duo du milieu de terrain Mason Mount et Kobbie Mainoo est apte pour ce match, ce qui pourrait contraindre Harry Maguire à reculer d’un cran pour renforcer la défense.

En attaque, Alejandro Garnacho devrait de nouveau épauler Rasmus Højlund sur le front offensif.

Infos de l'équipe de Manchester City

Kevin De Bruyne, qui a annoncé son départ de Manchester City à l’issue de son contrat cet été, est opérationnel et pourrait disputer son tout dernier derby mancunien.

En revanche, Pep Guardiola pourrait être privé d’Erling Haaland, touché à la cheville. L’attaquant rejoint ainsi Rodri, Nathan Aké, John Stones et Manuel Akanji à l’infirmerie.

Abdukodir Khusanov devrait être déclaré apte, mais la concurrence s’annonce rude avec Nico O’Reilly pour une place au poste de latéral gauche. Jack Grealish, quant à lui, devrait sérieusement contester une place à De Bruyne dès les premières minutes..

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement