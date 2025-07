Manchester United, les révélations de De Gea

David de Gea a expliqué pourquoi il lui était « impossible » d'accepter des offres de Premier League après son départ de Manchester United en 2023.

Après 12 ans à Old Trafford, durant lesquels il a disputé 545 matchs et a été élu quatre fois Joueur de l'Année, l'international espagnol De Gea a été libéré par les Red Devils, libre de tout contrat, à la surprise générale, à l'expiration de son contrat.

Cette décision a régulièrement été remise en question, le successeur de De Gea à Manchester, l'international camerounais André Onana, ayant connu des difficultés dans le football anglais, après avoir commis plusieurs erreurs coûteuses au cours de ses deux saisons en tant que numéro 1.

De Gea a choisi de profiter d'une année sabbatique après avoir rompu avec United, pour finalement signer à la Fiorentina, en Serie A, en 2024. Le joueur de 34 ans a repoussé plusieurs propositions anglaises avant de rejoindre l'Italie.

De Gea a confié à Cronache ii spogliatoio : « J'ai refusé des offres anglaises parce qu'après avoir passé tant d'années dans un club comme Manchester United, on a l'impression de ne plus vouloir jouer pour un autre club en Angleterre. »

« Je ne voulais que Manchester United, et même si j'ai reçu des offres anglaises, je savais qu'il me serait impossible de jouer ailleurs. J'y ai passé toute ma vie ; c'est le club qui m'a façonné et m'a permis de vivre une carrière magnifique. »

« J'ai senti qu'il était temps de me reposer et de revenir encore plus fort. On me demandait : "Quand reviens-tu ?" J'ai rassuré tout le monde : "Je vais bien, je reviendrai". C'était normal d'avoir des doutes après un an d'absence, mais j'étais sûr qu'après un match ou deux, je retrouverais ma forme initiale. »