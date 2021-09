Manchester United : Le retour de Ronaldo est un "problème de luxe" pour Solskjaer selon Berbatov

L'arrivée du Portugais à Old Trafford soulève encore plus de problèmes de sélection, mais Dimitar Berbatov, son ancien coéquipier le soutient.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a donné à Ole Gunnar Solskjaer un "problème de luxe", estime Dimitar Berbatov, l'ancien coéquipier de l'international portugais.

Le retour de Ronaldo à Old Trafford, associé à l'arrivée de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund cet été, ainsi qu'à la signature d'une prolongation de contrat d'un an par Edinson Cavani, signifie que Solskjaer dispose désormais d'un grand nombre d'options dans le secteur offensif.

Avec Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial qui se disputent également les opportunités, le patron des Red Devils doit maintenant trouver le moyen de satisfaire tous ses attaquants tout en jonglant efficacement avec son effectif pour gagner des matches.

La façon dont il y parviendra pourrait déterminer le succès de United cette saison, et Berbatov estime que la tâche qui l'attend est "presque impossible".

"C'est un problème ; un problème de luxe", a déclaré Berbatov, ambassadeur de Betfair, à Goal à propos des options offensives dont dispose Solskjaer après l'arrivée de Ronaldo.

"Quand vous avez Sancho, Rashford, Greenwood, Martial, Cavani et Ronaldo, comment faire pour que tout le monde soit heureux ici ? C'est possible, mais c'est aussi presque impossible parce que vous allez toujours avoir quelqu'un qui n'est pas heureux avec son temps de jeu, et c'est le travail du manager maintenant : comment gérer toutes ces connexions, le temps de jeu et garder tout le monde heureux."

Ronaldo ayant effectué sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers mercredi, le choc de samedi contre Newcastle sera l'occasion de voir comment Solskjaer prévoit de faire tourner ses six attaquants internationaux.



Il a déjà insisté sur le fait que Ronaldo n'a pas été acheté pour rester sur le banc, et Berbatov s'attend à ce que l'ex-joueur de la Juventus soit un titulaire régulier, surtout lors des plus grands matches de la saison.

"Les joueurs auront besoin d'une rotation, mais je m'attends à ce que Ronaldo commence les matchs importants, parce que lorsque le jeu ne va pas bien, vous avez besoin de cette personne spéciale qui peut apporter cette étincelle et vous faire gagner le match", a-t-il expliqué.

"Mais n'oublions pas que Ronaldo a 36 ans et que la Premier League est très rapide avec beaucoup de matchs, donc il sera certainement soumis à une rotation dans l'équipe."