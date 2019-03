Manchester United - Patrice Evra attaque de nouveau le PSG : "On a mis l'équipe D ! On vous a réglé"

L'ancien latéral gauche des Bleus a encore une fois critiqué de manière violente le Paris Saint-Germain sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après sa vidéo de célébration au Parc des Princes suite à la qualification de en en huitième de finale retour, Patrice Evra en a remis une couche sur le . De nouveau sur les réseaux sociaux, l'ancien défenseur des Bleus a taclé le club de la capitale.

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... 😭 (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) 18 mars 2019

Sur Snapchat, le latéral gauche de 37 ans s'est ainsi moqué du scénario du match notamment en rappelant que les Red Devils entraînés par Ole Gunnar Solkjaer étaient très diminués ce jour-là avec pratqiuement une équipe complète indisponible (Pogba, Matic, Martial, Lingard etc). "On a mis l'équipe D ! On vous a réglé", rappelle à ce sujet Patrice Evra.

Cependant, celui qui n'a plus de club depuis son départ de en mai 2018 va encore plus loin dans ses propos avec notamment des insultes. "Il y a des petits qui ont joué (le mercredi 6 mars), c'est eux qui nettoyaient mes chaussures. Et vous êtes là, Paris, à faire des tapis rouge tout ça... bande de baltringues."

Il y a quelques jours déjà, Patrice Evra n'avait pas apprécié les commentaires de son ancien coéquipier Jérôme Rothen, qui a évolué au PSG dans le passé. "Prochaine fois que je te vois, je vais te mettre une bonne dans ta gueule ma petite blonde", voici un extrait choisi de cette réponse musclée avec une intimidation claire de la part du joueur passé notamment par la et l'OM après ses années mancuniennes.