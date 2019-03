Manchester United - Paul Pogba : "La qualification contre Paris ? J'ai kiffé"

Au micro de Canal+, l'international français a exprimé sa satisfaction de poursuivre sa route en Ligue des champions aux dépens du PSG.

Même s'il était suspendu suite à son carton rouge reçu à Old Trafford au huitième de finale aller, Paul Pogba a vibré comme jamais lors de la qualification de en le 6 mars dernier. Contre toute attente, les Red Devils ont renversé la vapeur au Parc des Princes avec une victoire (3-1).

Présent de nouveau dans le stade parisien dimanche soir pour assister au choc entre le PSG et l'Om, avant de se rendre à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus, le milieu de terrain mancunien a confirmé sa joie suite à ce triomphe inattendu. "La qualification contre Paris, j'ai kiffé, je n'étais pas tout seul en plus."

"J'ai super bien vécu cette qualification et j'ai pris du plaisir même si j'ai vu ça d'en haut. Le groupe était vraiment soudé, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment historique." Sur Canal+, Paul Pogba a ainsi affirmé qu'il avait vécu ce match de manière très joyeuse. Sur une vidéo, on le voit d'ailleurs en compagnie de Patrice Evra pour célébrer et même chambrer les supporters parisiens présents près de lui.

Pour rappel, en quart de finale de la Ligue des champions 2018-2019, Manchester United défiera Barcelone début avril avec un match retour au Camp Nou.