Manchester United : le coup de pression d'Erik Ten Hag à Cristiano Ronaldo

En colère lors de sa sortie face à Newcastle, Cristiano Ronaldo a reçu une mise en garde de la part de son entraîneur.

Titulaire lors des trois derniers matches de Manchester United, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets face à Everton mais est resté muet face à l'Omonia Nicosie et Newcastle. Si le Portugais a joué l'intégralité de la rencontre en Ligue Europa, il a été contraint de céder sa place à vingt minutes de la fin à Old Trafford ce dimanche face aux Magpies.

"Il doit me convaincre qu'il doit rester sur le terrain"

Cristiano Ronaldo n'a pas pu cacher sa frustration lorsqu'il a été remplacé par Marcus Rashford face à Newcastle. L'attaquant a été aperçu secouant la tête à plusieurs reprises, mimant un "non", alors qu'il quittait le terrain à Old Trafford. Pour sa première titularisation en Premier League depuis le mois d'août, Ronaldo n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, et a même vu un but être refusé pour hors-jeu.

Compréhensif, Erik Ten Hag a tout de même mis un petit coup de pression à Cristiano Ronaldo en conférence de presse avant le choc contre Tottenham : "Je pense qu'aucun joueur n'est heureux quand on le sort, et surtout pas Ronaldo, je le comprends. Tant que c'est fait de manière tout à fait normale, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain".

Ten Hag loue la confiance de Ronaldo en lui-même

"Il est, bien sûr, convaincu qu'il doit rester et marquer un but. C'est pour cela qu'il est aussi bon. Il a mis un triplé contre Tottenham l'an passé ? Je le sais, mais, et, bien sûr, c'est un des nombreux faits dont on tient compte, mais il y aussi d'autres faits dont on tient compte", a ajouté le technicien néerlandais qui a officialisé le forfait d'Anthony Martial pour cette rencontre, donnant davantage de chances à Cristiano Ronaldo de jouer ce match.

Il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo endure une première partie de saison difficile à Old Trafford après un été où il a clairement fait savoir qu'il voulait partir. L'international portugais n'est plus assuré d'une place dans le onze de départ et n'a réussi à inscrire que deux buts pour Manchester United jusqu'à présent dans la saison 2022-23.

Le match nul 0-0 de Manchester United contre Newcastle était son 76e match nul sans le moindre but en Premier League. Les Red Devils affronteront Tottenham en Premier League mercredi, puis se rendront à Chelsea samedi. Deux occasions, peut-être, pour Cristiano Ronaldo de prouver à Erik Ten Hag qu'il ne doit pas se passer de lui.