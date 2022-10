Manchester United : Le conseil de Wayne Rooney à Cristiano Ronaldo pour gérer sa situation actuelle

Wayne Rooney a offert à Cristiano Ronaldo des conseils sur sa situation à Manchester United après un début de saison difficile.

Cristiano Ronaldo prend son mal en patience. Plus souvent remplaçant que titulaire depuis le début de saison, l'international portugais, qui souhaitait quitter Manchester United l'été dernier pour rejoindre un club disputant la Ligue des champions, ronge son frein en silence. Cristiano Ronaldo doit se contenter de miettes et de quelques apparitions en Ligue Europa.

"Si CR7 reste patient, sa chance viendra"

Une situation forcément insatisfaisante pour le quintuple Ballon d'Or qui risque de se retrouver confronter à un dilemme, prendre son mal en patience, travailler et regagner sa place ou tout faire pour claquer la porte et quitter Old Trafford au plus vite. Pour Wayne Rooney, ancien coéquipier du Portugais à Manchester United, c'est la première option qu'il faut privilégier.

L'ancien attaquant de Manchester United a admis que son ancien coéquipier Ronaldo devra être patient à Old Trafford après avoir perdu sa place dans le onze de départ sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag. Ronaldo n'a été titularisé qu'une seule fois en Premier League depuis le début de la saison et Rooney pense que l'international portugais de 37 ans aura du mal à rester sur le banc.

Saisir les opportunités

"Cristiano... Messi et lui sont deux des plus grands joueurs de tous les temps, mais le temps finit par nous rattraper tous", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il est évident qu'il n'est plus le joueur qu'il était quand il avait 22 ou 23 ans, par exemple. C'est difficile pour lui. Le connaissant, ce sera très difficile pour lui de rester sur le banc. Je suis sûr que s'il reste patient, sa chance viendra et, encore une fois, c'est évidemment à lui de saisir ces chances et d'essayer de forcer son retour."

Cristiano Ronaldo a clairement fait savoir qu'il voulait quitter Old Trafford cet été, mais il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie et a depuis glissé dans la hiérarchie des attaquants dans l'esprit de son entraîneur. Ten Hag a admis que l'attaquant était "énervé" par son manque de temps de jeu, tandis que Ronaldo a manqué son coup après avoir été titularisé pour la dernière fois en Europa League, laissant passer une occasion en or de marquer son 700e but en club contre l'Omonia.

Les cinq derniers buts de Manchester United en compétition ont tous été inscrits par des remplaçants. Il s'agit d'un record de club dans l'ère de la Premier League, battant le précédent record de quatre, tous marqués par Ole Gunnar Solskjaer dans une victoire 8-1 sur Nottingham Forest. L'équipe de Ten Hag affronte Everton à Goodison Park en Premier League dimanche.