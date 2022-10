Vidéo : L'incroyable loupé de Ronaldo avec Manchester United qui lui coûte son 700e but

Le Portugais a manqué une énorme occasion en Europa League face l'Omonia Nicosie. Ce but aurait été son 700e en club.

La superstar portugaise a été titularisée pour la première fois par Erik ten Hag dans une compétition continentale, mais elle a manqué son coup face à une équipe chypriote et n'a rien pu faire lors de la victoire 3-2.

La plus grosse occasion de Ronaldo est survenue à la 78e minute, lorsque, après avoir été lancé par Diogo Dalot depuis les six mètres, il a réussi à toucher le poteau alors que le gardien adverse n'était pas en position et que les filets étaient à sa portée.

Alors que Ronaldo n'a toujours qu'un seul but en neuf apparitions cette saison, Ten Hag a déclaré à propos de son impact global contre l'Omonia : "Il a eu quelques occasions, il a aussi créé quelques occasions. Il était dans un bon mouvement et une course pour le premier but avec Marcus Rashford, donc il a eu un impact dans ce match."

Le quintuple Ballon d'Or reste bloqué à 699 buts en club pour le moment, mais il espère atteindre la barre des 700 au plus vite. Et pourquoi pas dès dimanche, sur la pelouse d'Everton ?